سيلين ديون تؤجل عروضها في لاس فيغاس والسبب؟

أعلنت المغنية الكندية “سيلين ديون” أنها ستؤجل عروضها في لاس فيغاس بسبب عارض صحي.

وكتبت الفائزة بجائزة غرامي أنها تعاني من “تقلصات عضلية حادة ومستمرة” من شأنها أن تمنعها من الأداء في عروضها المقررة الشهر المقبل وفي بداية العام الجديد.

وكتبت ديون عبر حسابها على “الإنستغرام” قائلة: “قلبي مفطور لما حدث”. “لقد عملت أنا وفريقي في عرضنا الجديد على مدار الأشهر الثمانية الماضية، لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مدى حزني لعدم تمكننا من افتتاحه الشهر المقبل.

وإعتذرت من معجبيها قائلة: “وأنا آسفة بشكل خاص لإحباط جميع المعجبين الذين كانوا يخططون للمجيء إلى لاس فيغاس.

وختمت بالقول: “عليّ أن أركز على صحتي، لكي أشفى”.