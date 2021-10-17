أكتوبر 18, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كم تبلغ ثروة ابنة الملياردير بيل غيتس؟

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فى :شؤون المرأة
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كم تبلغ ثروة ابنة الملياردير بيل غيتس؟

تعرف الشابة الأميركية جينيفر غيتس، البالغة من العمر 25 عاما، بأنها ابنة الملياردير بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا، كما أنها مهووسة بعالم الخيول.

وتتحدث وسائل الإعلام، هذه الأيام، بإسهاب عن جينيفر، بعد زواجها من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عاما.

ووفق ما ذكر موقع “سيليبريتي نت وورث”، المتخصص في أخبار المشاهير وأغنياء العالم، فإن صافي ثروة جينيفر تبلغ 20 مليون دولار.

كما أنه من المقرر أن ترث الابنة الكبرى للملياردير بيل، جزءا من ثروة والدها.

وفي عام 2017، أعلن غيتس أن كل أطفاله الثلاثة، جينيفر وفيبي وروري، سيحصلون على 10 ملايين دولار لكل منهم، فيما ستذهب باقي أمواله إلى مؤسسة العائلة.

إلا أنه بعد طلاق بيل وميليندا في أغسطس 2021، يرجح خبراء أن يشهد ميراث الأبناء بعض التغييرات.

يشار إلى أن جينيفر غيتس من مواليد 26 أبريل 1996، وتوصف بـ”الفارسة البارعة”، حيث بدأت ركوب الخيل وعمرها لا يتجاوز 6 سنوات.

وتخرجت جينيفر من جامعة ستانفورد العريقة عام 2018 في علم الأحياء البشري، وأخذت إجازة لمدة عام قبل أن تقرر الالتحاق بكلية الطب.

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