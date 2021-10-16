هكذا تصنعين مزيل مكياج في المنزل

مزيل المكياج عنصر أساسي للمرأة التي تهتم بمساحيق التجميل، ولأن المزيلات التي يتم شراؤها من المتجر تحتوي -غالبا- على الكحول والمواد الحافظة والعطور، فمن الأفضل صنعه في المنزل، بشكل طبيعي، وبتكلفة بسيطة. وفي هذا المقال -الذي يعرضه موقع “هيلث لاين” (healthline)- نستكشف بعض الوصفات لإزالة المكياج التي يمكنك صنعها بنفسك، وباستخدام المكونات الطبيعية فقط.



العسل

لإضفاء الحيوية على بشرة باهتة فإن قناع العسل يزيل المكياج وخلايا الجلد الميتة، ويعرف العسل أيضا بخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يجعله مثاليا لمن يعانون من حب الشباب.

بملعقة صغيرة من العسل الخام دلكي وجهك، واتركيه من 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وقطعة قماش.

الزيوت

من المتعارف عليه أن من غير المنطقي استخدام الزيت لعلاج البشرة الدهنية، ولكن طريقة التنظيف هذه تسحب الزيت الزائد من الجلد، لذلك فهو آمن للاستخدام على جميع أنواع البشرة.

اخلطي ثلث ملعقة صغيرة من زيت الخروع وثلثي ملعقة زيت زيتون معا في زجاجة صغيرة للخلط والتخزين، ثم ضعي ربع الحجم فقط على البشرة الجافة، واتركيه من دقيقة إلى دقيقتين، بعد ذلك ضعي قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك، وتأكدي من أن قطعة القماش ليست ساخنة جدا حتى لا تسبب حروقا، واتركيها دقيقة، ثم استخدمي الجانب النظيف من القماش لمسح وجهك، ولا تنسي تخزين الزجاجة في مكان بارد وجاف.

ماء الورد وزيت الجوجوبا

يمكن استخدام هذا المزيج من زيت الجوجوبا وماء الورد على جميع أنواع البشرة، ولكنه أكثر ملاءمة للبشرة الجافة، ويعد زيت الجوجوبا مضادا للالتهابات، أما ماء الورد فينعش البشرة.

وزيت الجوجوبا مثل زيت اللوز الحلو لا يحظى بشعبية كبيرة، ولكن له خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

امزجي أوقية من زيت الجوجوبا ومثلها من ماء الورد في إناء أو زجاجة، ثم ضعيها على وجهك وعينيك، ويمكنك استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة لإزالة أي مكياج برفق.

“شامبو” الأطفال

إذا كان هذا المزيل لطيفا بما يكفي للطفل، فهو لطيف بما يكفي لبشرتك، ومناسب لجميع أنواع البشرة، ولن يؤذي عينيك كما يفعل زيت الأطفال.

ضعي نصف ملعقة كبيرة من زيت الأطفال وربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند في الإناء، ثم أضيفي كمية كافية من الماء لملء الإناء، ولا تقلقي عندما يتجمع الزيت في الأعلى فهذا أمر طبيعي، ثم رجيه جيدا واغمسي قطعة قطن بالداخل، مع الاحتفاظ به في مكان بارد وجاف، وتأكدي من رجه جيدا قبل كل استخدام.

زيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند بوصفه مرطبا بسيطا، أو لمن تعاني من انتشار حب الشباب. افتحي أنبوب الزيت ومرريه على العين للحصول على مزيل مكياج طبيعي قبل النوم.

زيت الزيتون

يعرف زيت الزيتون بأنه لاعب رئيسي في الجمال الطبيعي، كما أنه من أرخص خيارات الزيوت.

زبدة الشيا

زبدة الشيا قادرة على إزالة حتى مكياج العين الأكثر صعوبة، ولكونها صلبة فعليك أن تفركي كمية بحجم حبة البازلاء بين أصابعك لتدفئتها قبل الاستخدام.

زيت اللوز الحلو

قد لا يكون زيت اللوز الحلو شائعا مثل زيت جوز الهند، ولكنه خفيف على البشرة، وليست له رائحة. فقط استخدمي أصبعك أو كرة قطنية لاستخدام زيت اللوز، ويمكنك العثور عليه محليا من متجر الأطعمة الصحية، أو بعض المتاجر الكبرى.

يمكن الحصول على بشرة صحية ومشرقة في الشتاء من خلال العناية الموسمية السليمة والتغذية الصحية والخروج للهواء الطلق والاستعانة بالمكملات الغذائية حسب الحاجةزيت الجوجوبا مضاد للالتهابات وماء الورد ينعش البشرة (غيتي)

بندق الساحرة

رغم استخدامه بشكل أكثر شيوعا كمادة حافظة في مستحضرات التجميل، فإنه يعد مزيلا طبيعيا للمكياج أيضا، فهو أرق قليلا من الزيوت المذكورة أعلاه، ويجب عليك محاولة الحصول على نبات بندق الساحرة الخالي من الكحول إذا كان ذلك ممكنا حتى لا يجفف بشرتك أو يحرق عينيك.

نصائح لمزيلات المكياج الطبيعية أثناء السفر

إذا كنت ستسافرين مع أي من هذه المكونات، فيجب أن تستخدمي إناء مانعا للتسرب، لذا استخدمي أنبوب سيليكون قابلا للعصر ومانعا للتسرب أثناء السفر.

وأوضح موقع “بيوتي باي إيرث” (Beautybyearth)، في المقطع التالي، 3 خطوات سهلة لعمل مناديل مبللة لإزالة المكياج في جميع أوقات التنقل.

وكل ما تحتاجين إليه هو مزيل للمكياج الطبيعي، وضمادات من القطن، وعبوة صغيرة قابلة للغلق بإحكام.

ضعي محلول مزيل المكياج على الضمادات القطنية، ثم مجموعة قليلة من القطن -ولتكن 10 قطع- في وعاء، وضعي كمية صغيرة من محلول مزيل المكياج في الوعاء فوق الضمادات، وكرريها، ثم أغلقي الغطاء ورجيه للتأكد من عدم تسرب أي سائل.