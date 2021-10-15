أكتوبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فنانة مصرية مشهورة تتعرض لموقف محرج (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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فنانة مصرية مشهورة تتعرض لموقف محرج (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية المشهورة، منى زكي، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.
حيث كادت أن تسقط زكي، بسبب تجمع قماش فستانها الطويل أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يهرع لمساعدتها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.
ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.
وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر تشرين الاول الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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