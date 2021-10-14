نصائح هامة لارتداء البنطلون مرتفع الخصر خلال الحمل

على إطلالة مثالية تتوافق مع قوامها في هذه الفترة. لذلك تبحث عن ملابس جديدة لتتناسب مع شكلها وحجم بطنها. ولأن أكثر ما يشغل ذهنها هو الملابس التي تشعرها بحرية في الحركة. حيث يعد البنطلون وبالتحديد مرتفع الخصر بمختلف تصميماته هو أفضل خيار يمكن أن يحقق كل متطلبات الحوامل.

لذلك أردنا أن نساعدك بمجموعة من النصائح الهامة لطرق اختيار البنطلون مرتفع الخصر أثناء الحمل، وطرق تنسيقه مع ملابسكِ للشعور بالحرية في الحركة…متى يتم شراء بنطلون الحمل؟

يجب الاهتمام جيدًا عند تحديد توقيت شراء البنطلون مرتفع الخصر.

حيث ينصح بالحصول عليه في فترة بروز البطن بشكل واضح، أي بعد إنتهاء الشهر الرابع لإظهارها من خلاله. ويتم القيام بهذه الخطوة كي تختاري قياس البنطلون الذي يتوافق مع حجم بطنك وحتى يكون أمامك فترة طويلة لارتدائه. خاصة وأنه يزداد حجم البطن يوم بعد الأخر. خامة البنطلون يجب التركيز جيدًا عند البحث عن الخامة التي تتناسب معكِ أثناء الحمل خاصة وأن منطقة البطن تكون حساسة.

لهذا ننصحك باختيار الأقمشة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الكتان لأنها تساعدك في امتصاص العرق. على عكس أقمشة البوليستر التي تكون ضارة على البشرة. كما يفضل أن يتميز البنطلون بخامة مطاطية كي تتيح لكِ حرية الحركة ولا تضغط على منطقة البطن.خصر البنطلونيجب الانتباه عند البحث عن البنطلون مرتفع الخصر. فننصحك بتجنب اختيار ذلك المزود بأحزمة مطاطية قوية على منطقة البطن.

ويمكنك معرفة هذا من خلال تجربته للتأكد من أنه يمنحك الشعور بالراحة أثناء ارتدائه. كما يعد الموديل المزود بأربطة على الخصر أفضل بديل للبنطلون الذي يضغط على منطقة البطن.

البنطلون مرتفع الخصر لإطلالة رياضية

إن كنتِ من محبي الإطلالة الرياضية للحصول على مظهر عملي بسيط. ننصح باختيار البنطلون الرياضي لإطلالة سهلة التنسيق. وذلك من خلال ارتدائه مع توب رياضي أو تيشيرت بسيط يمكنك عمل عقدة جانبية على البطن للحصول على مظهر عصري على طريقة مدوني الموضة.

البنطلون مرتفع الخصر الفضفاض أصبح البنطلون مرتفع الخصر الفضفاض من أبرز التصميمات الرائجة بشكل كبير. فإن كنتِ تودين الحصول على مظهر محتشم بإمكانك تنسيقه مع توب فضفاض. كما ننصحك باختياره للكشف عن شكل البطن من خلال وضع التيشيرت داخل البنطلون وإظهار طلتكِ بطريقة غير تقليدية.البنطلون الهرمي مرتفع الخصر

يعتبر من التصميمات الرائجة بشكل كبير بملابس الحوامل. ولكن احترسي جيدًا عند تنسيقه أن يكون قوامك ممشوق وذلك لأنه من التصميمات التي تحدد الجسم. ويمكنك ارتدائه مع توب أو تيشيرت ويتم وضعه داخل البنطلون للحصول على شكل عصري جذاب. ولا تترددي عند اختياره في السهرة منسق مع توب مطرز أو من أقمشة لامعة.