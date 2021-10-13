شمس الكويتية ترد بهذه الطريقة على سؤال محرج بشأن المثلية

ظهرت الفنانة شمس الكويتية مرتبكة في برنامج “جعفر توك”، عندما وجه لها المذيع سؤالا بشأن المثلية الجنسية.

مقدم البرنامج جعفر عبدالكريم، وجه لشمس الكويتية أثناء استضافتها بآخر حلقات من برنامجه، سؤالا محرجا جاء نصه: “هل أنتِ مع إلغاء القوانين التي تجرّم المثلية والعبور الجنسي؟”.