مفاجأة صادمة.. تحديد سبب وفاة أشهر نجمات إنستغرام بأميركا

بعد أيام من الانتظار، كشف الطب الشرعي في مقاطعة تيون بولاية وايومنغ الأميركية سبب وفاة نجمة “إنستغرام” الأميركية، غابي بيتيتو.

ونقل موقع “سي إن إن” الأميركي عن الطبيب الشرعي في مقاطعة تيتون، برنت بلو، قوله، الثلاثاء، إن سبب وفاة غابي بيتيتو كان “خنقا”، مضيفا أن “طريقة الوفاة كانت القتل”.

وأضاف بلو، في وثيقة قانونية قدمها إلى كاتب محكمة مقاطعة تيتون: “على وجه التحديد، كان سبب الوفاة هو الخنق اليدوي/ الاختناق”.

وذكر في تصريحه لمراسل “سي إن إن”: “نعتقد أنها خنقت على يد إنسان”.

وقال بلو في وقت سابق إنه يقدر وفاة بيتيتو بنحو 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يتم العثور على جثتها.

وأبلغت عائلة غابي السلطات بفقدان ابنتها في 11 سبتمبر الجاري، وذلك بعد 10 أيام من عودة صديقها بريان إلى منزله بدونها.

وفي يوم 19 سبتمبر، تم العثور على جثتها في غابة بريدجر تيتون الوطنية في وايومنغ.

وأثارت القضية اهتماما كبيرا لدى مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة والعالم، إذ تابعوا وعلقوا على كل مراحل عملية البحث الواسعة لتقفي أثر الشابة البالغة 22 عاما.