القرفة لبشرتك تعزز الكولاجين وتحارب التجاعيد

القرفة من التوابل الشائعة المعروفة باستخدامها في الطهي. لكن هل تعلمين أن أوراقها ولحاءها وأزهارها وثمارها وجذورها يمكن استخدامها لأغراض جمالية تفيد في العناية بالبشرة؟

القرفة لها خصائص مضادة للفطريات، ومضادة للفيروسات، ومضادة للميكروبات، ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. غالباً ما يتم إضافتها في الخلطات الطبيعية لتحسين جودة البشرة. في هذه المقالة، سنوضح لك كيف يمكن أن تكون القرفة مفيدة للبشرة، وكيفية استخدامها.

يمكن أن تساعد مستخلصات القرفة في تقليل الأمراض الجلدية الشائعة ولها فوائد عديدة.

منها:

تعزز التئام الجروح: تحتوي القرفة على سينامالديهيد ، وهو مركب مضاد للميكروبات فعال ضد سلالات الزنجارية الموجودة عادة في جروح الجلد والالتهابات. وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن سينامالديهيد يثبط نمو المتصورة الزنجارية في الجروح الجلدية ويسرع الشفاء (5).

تقلل من حب الشباب: يمكن لجل القرفة الموضعي أن يهدئ من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط . تقلل من عدد آفات حب الشباب الالتهابية وغير الالتهابية وتقلل من الأعراض الأخرى المرتبطة بها مثل الاحمرار وزيادة إفراز الدهون. تحتوي القرفة على الأوجينول وسينمالدهيد والكومارين، والتي يمكن أن تقلل من عيوب حب الشباب. أظهرت دراسة أن استخدام صابون عشبي يحتوي على زيت القرفة يقلل من ندبات حب الشباب والتصبغ.

تمنع أضرار الأشعة فوق البنفسجية: تحتوي القرفة على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة المبكرة.

تضيء البشرة: Cinnamaldehyde هو مثبط للتيروزيناز موجود في القرفة(يقلل من إنتاج الميلانين) ويمكن استخدامه كعامل مبيض للبشرة في مستحضرات التجميل. تحتوي القرفة على حمض الكوماريك، وهو مركب يستخدم كمكون لتفتيح البشرة في مستحضرات التجميل. كلاهما قد يساعد في تقليل فرط التصبغ.

تقلل التجاعيد: قد يزيد Cinnamaldehyde من إنتاج الكولاجين ويقلل بشكل فعال من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تعزز إنتاج الكولاجين: يمكن لمستخلصات القرفة أن تحفز تكوين الكولاجين وتمنع ترهل الجلد والتجاعيد.

خلطات طبيعية من القرفة لبشرتك:

اخلطي قطرة من زيت القرفة العطري مع الفازلين أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند واستخدميه لترطيب الشفاه الجافة. يمكنك وضع الفازلين وقليل من القرفة المطحونة لتكبير شفتيك.

اخلطي قليلاً من مسحوق القرفة مع الملح وزيت الزيتون وزيت اللوز والعسل واستخدميه كمقشر للتحكم في جفاف الجلد.

اصنعي عجينة بملعقة صغيرة من القرفة وثلاث ملاعق كبيرة من العسل واستخدميها كعلاج موضعي للتحكم في حب الشباب. قد يقلل من الاحمرار ويرطب الجلد.

اخلطي قليلاً من القرفة، وجل الصبار، وقليل من الكركم، ومسحوق العرقسوس، وضعيه كقناع للوجه لتعزيز مرونة الجلد، وترطيبه.