شيرين عبد الوهاب تكشف عمرها الحقيقي في عيد ميلادها!

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها حيث كشفت عبر حسابها الخاص على “تويتر” عن الهدايا التي تلقتها بتلك المناسبة.

ونشرت شيرين صورتين عبارة عن باقات من الورود، وعلقت قائلة: “ربنا يخليكوا ليّا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا”.

وأضافت شيرين كاشفة عن عمرها الحقيقي قائلة: “وأيوة هما 39 وردة بس”.

جاء هذا الاحتفال من شيرين عبد الوهاب، تزامناً مع استعدادها لطرح ألبومها الجديد الذي أعلنت عن انشغالها بتفاصيله منذ فترة، وينتظره محبوها.

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب كانت أغنية “هي الدنيا” والتي طرحتها عبر موقع “يوتيوب” في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي أيار الماضي، غنّت شيرين “بعلم الوصول” ترويجاً لمبادرة “حياة كريمة”، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.