جورجينا رودريغز تحسم جدل انفصالها عن رونالدو

حسمت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز جدل انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بنشرها صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام .

ونشرت رودريغيز صورة لها برفقة أولادها بعد إعدادها لوجبة طعام لهم على الستوري وأشارت إلى رونالدو .

وقامت جورجينا بمشاركة الصورة مع رونالدو، الذي لم يظهر معهم في الصورة حتى تحسم جدل انفصالها وتنفيه .

وعلاقة جورجينا ودولوريس “والدة رونالدو” متوترة وفق ما نشرت وسائل إعلام وأن والدة رونالدو لن ترضى بها كنة.

جورجينا رودريغز

هي عارضة أزيا ولدت في 27 يناير 1994، وراقصة وممثلة أرجنتينية.

بفضل علاقتها البارزة، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام.

وظهرت مؤخراً على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 ظهرت لها صورة فوتوغرافية إصدار «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018.

كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال). و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).