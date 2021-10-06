بسبب ظهورها بـ’دون ملابس’.. تهديد بقتل مودل عربية مشهورة

خطفت عارضة الأزياء السعودية موديل روز الأنظار إليها بعد أن قامت بنشر صورة لها تظهر بطنها المكشوف وترتدي تنورة قصيرة حيث اثارت الكثير من الجدل.

إطلالات العارضة السعودية موديل روز المثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات ومنها من كانت مهينة بحقها لفظاعة وجرآة إطلالاتها لا سيما انها من مجتمع محافظ نوعا ما.

من جهة أخرى ، المودل روز نشرت قبل ايام صورا لها على خاصية “ستوريز” مرتدية المايوه، وبدت مثيرة الامر الذي عرضها لموجة انتقاد واسعة، فقد اعتبر كثيرون ان اطلالتها جريئة للغاية. وكانت روز مرتدية مايوه باللونين الأحمر والأخضر وظهرت وهي تجلس تحت الشمس، ورفعت أصابعها بعلامة Peace.

الجدير بالذكر ان وسم سعودي تصدر مؤخرا عبر تطبيق التويتر من الشعب السعودي يطالب بسحب الجنسية السعودية من العارضة مودل روز بسبب اثارتها للجدل مؤخرا وإطلالاتها التي تصدرت محركات البحث في أخر احتفال بعيد ميلادها ، وهي تتمايل رقصا وسط أجواء من السكر والعري برفقة أصدقائها في إحدى النوادي الليلية.