4 علامات بسيطة لا تعرفينها تدلّ على الإصابة بسرطان الثدي

عادة ما تُجرين الفحوص اللازمة، في المستشفى كما في المنزل، لكي تعرفي إذا كنت تعانين من مرض سرطان الثدي أم لا. وأنت تعلمين جيداً أن من أبرز أعراض هذا المرض: تضخم الثدي بشكل غير طبيعي وتغيّر شكل رأسه أو ظهور إفرازات سائلة ذات رائحة كريهة عليه.

لكن هناك علامات أخرى يمكنك أن تلاحظيها بسهولة وقد تكشف الحقيقة نفسها. فما هي؟

تعرفي اليها في التالي:

1- الحكاك

من الطبيعي أن ترغبي أحياناً في الحكاك في منطقة الثدي قبل أيام من حلول موعد الدورة الشهرية وخلالها، ما يعود إلى انتفاخه وتغيّر حجمه الطبيعيين، بل إنّك قد تشعرين ببعض الألم أيضاً. لكن، إذا استمرت هذه الأعراض بعد انتهاء هذه الفترة، من الأفضل أن تُجري الفحوص اللازمة لأنّ هذا قد يعني الإصابة بمرض سرطان الثدي. وقد يترافق هذا مع ظهور علامات زرقاء اللون أو أشبه بخطوط السيلوليت في منطقة الصدر. فلا تتأخري لأنّ هذا ربما يشير إلى أن السرطان يتطور بسرعة.

2- ألم الظهر

بالطبع، قد تشعرين بألم في الظهر لأسباب كثيرة ولا تعتقدين عادة أنّ سرطان الثدي هو أحدها. لكنّ الأبحاث الحديثة أشارت إلى أن الكثير من النساء اللواتي تمّ تشخيص المرض لديهنّ قلن إنهنّ شعرن بألم في أعلى الظهر عند مستوى الكتفين. وهذا قد يعود إلى أن بعض الأورام السرطانية تنمو في أعماق نسيج الثدي وتسبب الشعور بالألم في منطقة العمود الفقري أو الأضلاع.

3- ألم الإبطين

بالفعل، أظهرت العديد من الدراسات أنّ التهاب الغدد اللمفاوية الخاصة بمنطقة الإبطين قد يكون من العلامات الدالة على الإصابة بسرطان الثدي. فإذا شعرت بالألم في هذه المنطقة، قومي بالخطوة التالية: قارني بين شكلّي إبطيك لتعرفي ما إذا كان أحدهما يبدو غير طبيعي ثمّ استشيري الاختصاصيين.

4- الشكل البيضاوي

أظهرت الفحوص التي خضعت لها الكثير من النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي، تحولاً في شكل الثدي المصاب بحيث أصبح بيضاوياً. فإذا لاحظت حدوث هذا التغيير لديك، سارعي إلى أخذ الإجراءات اللازمة.