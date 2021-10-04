أمريكية تربح 4 ملايين دولار في يوم واحد بضربة حظ

ابتسم الحظ للأمريكية سوزان فيتون (64 عاماً) بعد أن اشترت تذكرتي يانصيب جعلتاها صاحبة ثروة قدرها 4 ملايين دولار في اليوم نفسه.

ووفق ما أورده موقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي، فقد اشترت سعيدة الحظ وهي من ولاية فلوريدا، تذاكر Mega Millions وMegaflier Prip Mart من مدينة بوكا روتان.

وطابقت فيتون أرقام بطاقاتها مع الأرقام الفائزة في اليانصيب لتكتشف أن اثنتين منهما قد فازتا بأربعة ملايين دولار.

وقال مسؤولون إن فوز فيتون بالجائزة جاء من سحب الشهر الماضي في 14 سبتمبر/أيلول.

وحصلت فيتون على جائزتها في مكتب مقاطعة اليانصيب بالولاية في مدينة ويست بالم بيتش.

وقالت ميريث هوب نورمان، مديرة الاتصالات في يانصيب فلوريدا، لصحيفة “ميامي هيرالد”: “كان رقم (ميجابلير) لسحب 14 سبتمبر هو 2، وهو ما ضاعف جائزة فيتون من مليون دولار إلى مليوني دولار، لكنها اشترت تذكرتين بالأرقام نفسها، لذلك أصبحت 4 ملايين دولار”.

وجاء في البيان الصحفي أن المتجر الذي اشترت منه التذاكر حصل على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.