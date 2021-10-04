وفاة متسولة عراقية في رصيدها 400 مليون دينار

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بوفاة متسولة في رصيدها المصرفي 400 مليون دينار عر اقي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه في حديث لـ”الاقتصاد نيوز”، إن “المتسولة كانت تتنقل بين مناطق العاصمة بغداد ذات الزخم السكاني وأسواقها المكتظة بالمتبضعين”.

وأضاف أنها “تزوجت من مواطن مصري الجنسية منذ ثمانينيات القرن الماضي وانجبت منه 8 أبناء”، لافتاً الى أن “حصة زوجها من الثروة بلغت 100 مليون دينار وفقاً للقسام الشرعي”.

وتابع المصدر أن “المتسولة كانت تدعي بأن أبنها المقيم في خارج هو مصدر ثروتها، إذ يرسل لها بين الحين والاخر مبالغ مالية”.

وأكد أن “المصرف سَلَمَ رصيد المتسولة الى الورثة الشرعيين بعد ان اثبتوا ذلك بأوراق رسمية، وحصل الابن الواحد على 28 مليون دينار فيما حصلت البنت الواحدة على 14 مليون دينار”.

وأشار الى أن “أغلب المصارف في العراق تضم في سجلاتها حسابات مصرفية كبيرة جداً تعود لمتسولين وهو أمر طبيعي كون المصارف تتعمل مع الجميع بتساوٍ”.

ولا توجد احصاءات دقيقة حول اعداد المتسولين في العراق، ما عدا احصاءات تنشرها بعض منظمات المجتمع المدني والتي لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي.

وتنتشر ظاهر التسول بين فئتي النساء والاطفال في العراق، وذلك ما دفع الحكومة لاعداد مسودة قانون عام لـ”حماية الطفل”، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف، وحولته إلى البرلمان لمناقشته وتشريعه قبل تطبيقه، حيث تعهدت الحكومة بأن يكون القانون بمثابة الحل النهائي لهذه الظاهرة.