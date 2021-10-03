أسرع طريقة لإزالة الصبغة من الشعر

إذا لم يعمل لون شعرك الجديد كما هو مخطط له، أو إذا كنت مستعدة للتو للتغيير، فقد تتساءلين عما إذا كان من الممكن استعادة لونك الطبيعي بعيداً عن المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب الضرر للشعر. نعم، هناك علاجات ووصفات منزلية متاحة يمكنك استخدامها لإزالة الصبغة من الشعر، يُطلعك عليها “سيدتي.نت”، في السطور الآتية:

وصفة عصير الليمون والعسل لإزالة الصبغة من الشعر

يُساعد الليمون على تفتيح الشعر طبيعياً، وذلك لاحتوائه على خصائص حمضّية وعلى فيتامين ج، كما يُعتبر العسل من أهم عوامل التبييض.

المكوّنات:

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير:

وضع جميع المكوّنات في زُجاجة الرذاذ وهزّ الزجاجة جيداً. رش المزيج على الشعر، ورش القليل منه على فروة الرأس. ترك المزيج على الشعر مدة ساعتين، مع قضاء نصف ساعة منها في الشمس. غسل الشعر بالماء والشامبو الخالي من الكبريت والبلسم. تِكرار هذه الطريقة ثلاث مرات فقط شهرياً.

وصفة صودا الخبز وعصير الليمون لإزالة الصبغة من الشعر

يحتوي الليمون على خصائص التبييض التي تساعد على إزالة الألوان من الشعر، وعند خلطه مع صودا الخبز سيبدأ اللون بالزوال إلى أن يختفي.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان طعام من صودا الخبز.

طريقة الاستخدام والتطبيق:

تُخلط المكوّنات للحصول على خليط ناعم. يوضع الخليط على الشعر الملون. يترك على الشعر مدة خمس عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة. يغسل الشعر. تُستخدم مدة ثلاثة إلى أربعة أيام متتالية.

وصفة صودا الخبز والملح الإنجليزي لإزالة الصبغة من الشعر

يُعد الملح الإنجليزي من أقوى الطرق لتجريد اللون من الشعر، وهذا الخليط يتخلص من اللون غير المرغوب به.

المكوّنات:

ملعقة طعام واحدة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة واحدة من الملح الإنجليزي.

كوب واحد من الماء.

طريقة الاستخدام والتطبيق:

تُخلط المكوّنات مع بعضها لتذوب تماماً. تُوضع على الشعر كاملاً. يُترك على الشعر مدة عشرين دقيقة. يُغسل بالشامبو والبلسم جيداً. تُستخدم مدة ثلاثة إلى أربعة أيام متتالية.

وصفة خل التفاح وعشبة الخطمي لإزالة الصبغة من الشعر

يُساعد نبات الخطمي (أعشاب هولي هوك) مثل خل التفاح على إزالة لون الصبغة من الشعر.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من نبات الخطمي.

كوب من الماء.

طريقة الاستخدام والتطبيق:

تُغلي جميع المكوّنات للحصول على سائل كثيف ووضعه جانباً حتى يبرد. وضع المزيج على الشعر مدة 10 دقائق، ثم غسله بشامبو خالٍ من الكبريت مع الماء البارد أو الفاتر. تِكرار هذه الطريقة مرة واحدة فقط أسبوعياً.

وصفة صودا الخبز والخل لإزالة الصبغة من الشعر

تُساعد خلطة صودا الخبز والخل على تخفيف لون الصبغة، وذلك لاحتوائهما على خصائص التفتيح والتنظيف القوية، لكن هذه الوصفة قد تسبب جفاف الشعر..

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

كوب واحد ونصف من الماء.

ملعقة طعام واحدة من خل التفاح.

خمس قطرات من أي زيت عطري مفضل.

طريقة الاستخدام والتطبيق:

تُخلط صودا الخبز مع نصف كوب من الماء. يُوضع الخليط على الشعر الرطب. يُترك على الشعر مدة عشر دقائق. يُغسل الشعر بالماء. يُستخدم الخل والزيت مع الماء للغسل النهائي للشعر. تُستخدم مدة ثلاثة إلى أربعة أيام متتالية.