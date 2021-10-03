أكتوبر 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أوهمت زوجها أنها حامل… وسرقت رضيعا من مستشفى!

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فى :شؤون المرأة
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أوهمت زوجها أنها حامل… وسرقت رضيعا من مستشفى!

أقدمت سيدة مصرية أوهمت زوجها على أنها حامل، إثر معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكورا، على اختطاف رضيع من مستشفى، بعد يوم من ولادته، في محافظة الشرقية بمصر.

واستطاعت قوات الأمن العام المصري بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف الرضيع، بعد تلقي بلاغ بهذا الشأن في تاريخ 29 أيلول، وضبط مرتكبة الواقعة.

وفي تفاصيل الحادثة، حجزت زوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة “طفل ذكر”، وفي اليوم التالي مباشرة وحال تواجده مع زوجها ومولودهما بإحدى الغرف، وبرفقتهما حالتين أخريتين، حضرت إليهما إحدى السيدات، وادعت أن كريمتها وضعت طفلين توأم، وأودعا بحضانة المستشفى، إذ قال الرجل إنه خلال اصطحاب زوجته لدورة المياه، تركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والمولود الجديد.

وبعد القبض على السيدة، اعترفت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها أقدمت على هذا الأمر بسبب “معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور”، إذ أوهمت زوجها أنها حامل، وأشاعت ذلك وسط أهله وجيرانها.

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