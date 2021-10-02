إزالة التجاعيد حول الفم بعيداً عن الحقن التجميلية

تظهر التجاعيد عندما تفقد بشرتك الكولاجين مع تقدم العمر، وتميل التجاعيد الناتجة إلى أن تكون أكثر وضوحاً حول المناطق الرفيعة من وجهك، بما في ذلك حول الفم.

وقبل اللجوء الى الحقن التجميلية لعلاج هذه المشكلة، قد تكون هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لإزالة التجاعيد حول الفم، يُطلعك عليها “سيدتي.نت”، في السطور الآتية:

وصفة الزيوت النباتية لإزالة التجاعيد حول الفم

تمتاز الزيوت النباتية بخصائص فعالة لإزالة التجاعيد حول الفمتمتاز الزيوت النباتي بخصائص فعالة لإزالة التجاعيد حول الفم

يمكن لبعض الزيوت المشتقة من النباتات المستخدمة عادة في الطهي أن تعمل كعلاج موضعي للتجاعيد مع توفير الرطوبة أيضاً. أظهرت الأبحاث أن الزيوت النباتية تحتوي على أحماض دهنية أساسية، والتي تعزّز تماسك البشرة ومرونتها، كما تحارب علامات الشيخوخة الضوئية الناتجة عن الشمس. ضعي كمية صغيرة على المنطقة المصابة مرتين يومياً. على عكس الزيوت الأساسية، قد تكون الزيوت النباتية آمنة بما يكفي لإستخدامها على شفتيك.

الموز لإزالة التجاعيد

يُعتبر الموز مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تحارب أسباب التجاعيد والخطوط التعبيريّة الدقيقة؛ إذ إنّ تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع يعمل على تجديد شباب البشرة وعلاج التجاعيد بطريقةٍ طبيعية، ويمكن استخدامه بطريقتين وهما:

الطريقة الأولى: يتم هرس حبتين من الموز جيداً، حتى تتشكل عجينة. وضع العجينة على المنطقة التي تعاني من التجاعيد، وتركها لمدة نصف ساعة على الأقل. غسل المنطقة بالماء الفاتر، ومن ثم ترطيبها بمرطب البشرة.

الطريقة الثانية: يتم هرس حبة من الموز وحبة من الأفوكادو، وإضافة كمية صغيرة من العسل لهما. إضافة المزيج على المنطقة التي تعاني من التجاعيد لمدة 20 دقيقة. غسل المنطقة بالماء.

وصفة الزنجبيل لإزالة التجاعيد حول الفم

يعتبر الزنجبيل علاجاً ممتازاً لمكافحة التجاعيد حول الفميعتبر الزنجبيل علاجاً ممتازاً لمكافحة التجاعيد حول الفم

يُعتبر الزنجبيل مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، وهذا يجعله علاجاً ممتازاً لمكافحة التجاعيد، ويساعد أيضاً على منع انهيار الإيلاستين الذي يسبب النقص فيه بظهور التجاعيد والخطوط التعبيريّة الدقيقة. وطريقته هي: يتم مزج حفنة من الزنجبيل المبشور مع ملعقة واحدة كبيرة من العسل، وتناولها صباحاً كل يوم، أو يمكن شرب شاي الزنجبيل مرتين يومياً.

الزيوت الأساسية لإزالة التجاعيد حول الفمالزيوت الأساسية لإزالة التجاعيد حول الفم

عند تخفيف الزيوت الأساسية بزيت ناقل، قد تزيد بعض الزيوت الأساسية من تماسكها وتجديد خلايا الجلد للمساعدة في تقليل ظهور التجاعيد. قبل تطبيق الزيوت المخففة على وجهك، ستحتاجين إلى إجراء اختبار البقعة على الجزء الداخلي من مرفقك قبل يومين من استخدامه للتأكد من أنك لا تعانين من حساسية من الزيت.

ضعي كمية صغيرة بأطراف أصابعك على منطقة الفم والشفتين مرتين في اليوم. لا تستخدمي هذا العلاج مباشرة على شفتيك.

أنواع تجاعيد الفم

غالباً، ما يشير أخصائيوا التجميل إلى تجاعيد الفم على أنها تجاعيد حول الفم. هذا مصطلح عام لوصف الخطوط التي تتطور حول منطقة الشفة. هناك أنواع فرعية أكثر تحديداً من التجاعيد حول الفم يجب أن تكوني على دراية بها أيضاً.

خطوط الابتسامة: خطوط الابتسامة، المعروفة أيضاً بإسم خطوط الضحك، هي التجاعيد التي تظهر على جانبي فمك. تُعرف أيضاً باسم الطيات الأنفية، وتميل خطوط الابتسامة إلى أن تكون أكثر وضوحاً عندما تضحكين أو تبتسمين.

خطوط ماريونيت: هذه هي نوع آخر من التجاعيد التي تتطور مع تقدم العمر. تتطور عامودياً من فمك إلى ذقنك، مما يمكن أن يخلق مظهراً مترهلاً.

خطوط أحمر الشفاه: هناك أيضاً تجاعيد تؤثر على منطقة الشفاه فقط. تُعرف أيضاً باسم خطوط الشفاه العمودية أو خطوط المدخن، وهي عبارة عن تجاعيد على الشفاه تتطور على طول الشفة العليا. وكذلك، مباشرة على الشفاه نفسها.