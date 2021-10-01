أكتوبر 01, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

سيدة تنتقم من “سارقة” موقفها بتصرف مؤلم (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
58 مشاهدات

سيدة تنتقم من “سارقة” موقفها بتصرف مؤلم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، إقدام امرأة على تخريب سيارة “تسلا”، مستخدمة مفتاحا.
ورصدت كاميرات المراقبة سيدة تقوم بإحداث خدوش في سيارة “تسلا”، باستخدام مفتاح.

وحسبما ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية، فإن أماندا أوبين اضطرت إلى ركن سيارتها خارج إحدى العيادات الطبية، حيث كانت على موعد مع الطبيب.

وتفاجأت أماندا لدى عودتها بخدوش في مركبتها، تبلغ تكلفة إصلاحها 7650 دولارا.

وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، قالت أماندا إن إقدام السيدة على خدش سيارتها يعود إلى تنافس المرأتين على ذات الموقف.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi