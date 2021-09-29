4 خطوات أساسية لتنظيف أمشاط الشعر.. ما هي؟

من الضروري جداً القيام بتنظيف أمشاط الشعر بانتظام لضمان عدم انتقال الأوساخ والزيوت إلى شعرك النظيف.

وفي السياق، كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن عدد المرات التي يجب أن تقومي فيها بتنظيف فرشك وأمشاطك وكيفية القيام بذلك، وفقًا لعلامة العناية بالشعر Ouai.

ونعلم جميعًا أن من المفترض أن ننظف فراشي الشعر بشكل منتظم، ولكن الكثيرين يغفلون عن تنظيف الأمشاط، ومع ذلك، من الضروري غسل مشطك حتى لو بدا نظيفًا.

وفعلياً، فإن التنظيف العميق لأمشاطك لا يقل أهمية عن تنظيف فرش المكياج أو التخلص من فرشاة الأسنان بعد استخدامها لفترة طويلة.

ومع هذا، فإن تنظيف الأمشاط والفرش ليس بالأمر الصعب، فأنت تحتاجين إلى القيام بذلك للحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك.

ووفقاً لـ”Ouai”، “تهدف الفرشاة إلى توزيع الزيوت بالتساوي من فروة الرأس إلى الأطراف، ومع ذلك، إذا كانت الفرشاة ممتلئة بالشعر ومنتجات العناية، فيمكنك في الواقع إضافة الأوساخ والزيوت مرة أخرى إلى شعرك إذا لم تكن الفرشاة نظيفة. والأمر نفسه ينطبق على الأمشاط، فهي تجمع الأوساخ والزيوت والشعر الميت”.

ووفقًا لخبراء العناية بالشعر في Ouai يجب تنظيف فرشك وأمشاطك مرة واحدة على الأقل شهريًا، وإذا كنت تستخدمين منتجات الشعر الثقيلة على شعرك، فستحتاجين إلى تنظيفها كثيرًا، ربما كل أسبوع أو كل أسبوعين.

علاوة على ذلك، حاولي إزالة الشعر من الفرشاة والأمشاط في كل مرة تستخدميها لتجنب التراكم.

كيفية تنظيف المشط؟

الخطوة الأولى

إزالة كل الشعر من المشط باستخدام يديك وتخلصي منه.

الخطوة الثانية

ضعي المشط في ماء دافئ وصابون لبضع دقائق.

الخطوة الثالثة

بعد ذلك، باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة شعر، افركي المشط بالماء الدافئ والصابون لإزالة أي أوساخ أو تراكمات.

الخطوة الرابعة

أخيرًا، اشطفي المشط بالماء الجاري لإزالة كل آثار الصابون والزيت واتركيه حتى يجف.

وإذا كنت تحاولين تنظيف فرشاة مسطحة، فربما تحتاجين إلى استخدام مقص أو مشط لإزالة الشعر من الشعيرات، ويجب ألا تغمري فرشاة مسطحة أو فرشاة مستديرة أو أي نوع من الفراشي في الماء مطلقاً، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الفرشاة تمامًا والتسبب في تراكم البكتيريا في الداخل.