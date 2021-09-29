أصالة في حضن زوجها العراقي.. تضارب في التعليقات! (صورة)

اثارت صورة للفنانة السورية اصالة نصري مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن تضاربا في الردوود والتعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أصالة وهي تحتضن زوجها ووضعت على شعرها ورودا بيضاء،

وكان لافتا لمحبي أصالة السعادة التي بدت على ملامحها ما يدل على قضائها وقتا رومانسيا مع زوجها.

وانهالت التعليقات التي تمنت لها ولزوجها حياة سعيدة، واعتبر البعض أنها تستحق السعادة والفرح بعدما مرت بأوقات عصيبة، في حين اعتبر البعض الآخر أن تصرفات أصالة غير لائقة وعليها أن تحترم مشاعر أولادها.

وكانت قد أعلنت أصالة مؤخرا، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.