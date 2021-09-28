شاهد ميركل “ملكة التقشف” في 70 سترة بألوان الطيف

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع 70 صورة تجمع ألوانا لسترات ارتدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مدار فترة حكمها التي امتدت في ألمانيا 16 عاما زاخرة بالعديد من الإنجازات.

وتعد ميركل قدوة يحتذى بها في تطبيق إجراءات التقشف، حتى حصلت على لقب جديد بعد أن وصفتها صحيفة “هوفيينج بوست” في نسختها الإسبانية بـ”ملكة التقشف”، وذلك بعد المرأة الحديدية.

وقالت الصحيفة، إن المستشارة الألمانية وزوجها غالبا يذهبان إلى جبال الألب الإيطالية لممارسة رياضة المشي، كما أنها ارتدت نفس الملابس في عطلتها الصيفية منذ 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميركل تلتزم بارتداء الملابس نفسها التي ترتديها منذ عام 2012.

وتظهر في الصور ميركل مع زوجها جواخيم ساوير في عطلاتها الصيفية، مرتدية قميصا أحمر مربع النقش، وبنطلونا بنيا، وحذاء خاصا برياضة المشي في الطبيعة، بينما يختلف فقط الجاكيت الذي ترتديه في كل مرة.