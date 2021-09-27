بعد الحديث عن إقالتها من قناة “الجزيرة”… علا الفارس تردّ بمثل سعودي

لم يكد يمرّ أسبوع على بدء بثّ برنامج “الجانب الآخر”، الذي تقدّمه المذيعة الأردنيّة علا الفارس على شاشة “الجزيرة” القطرية، وسبقه إعلان ترويجيّ ضخم، حتى انتشرت أخبارٌ عن تخلّي القناة عن الفارس، التي يستهدفها الجمهور السعوديّ بكمّ كبير من السّخط. وذُكر أنّ سبب إقالتها يعود إلى انعدام التأثير المباشر على الجمهور، الذي استُقطِبَت لأجله، وأنّها لم تُناسِب عدداً من المهام التي كُلِّفَت بها في داخل القناة.



لكن الفارس ردّت على الخبر بمثل شعبيّ سعوديّ قديم، بعدما قامت بمشاركته عبر حسابها في “تويتر”، وكتبت: “ما يهذري المهذري إلّا من حرّ السخونة”، أي أّن من أطلق الخبر يهذي من شدّة الحرارة.

وكانت أولى حلقات برنامج “الجانب الآخر”، الذي تقدّمه الفارس على قناة “الجزيرة”، قد بُثّت الأسبوع الماضي، وحلّ ضيفاً عليها الرئيس العراقي برهم صالح.