سبتمبر 27, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لانها لا تستحم يوميا.. كان الطلاق نصيبها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
119 مشاهدات

لانها لا تستحم يوميا.. كان الطلاق نصيبها

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرا، حادثة طلاق غريبة، حيث طلق زوج زوجته، لعدم استحمامها بشكل يومي.
وحسبما ذكر موقع قناة “نيوز 18” التلفزيونية الهندية، فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.
وحسبما ذكرت الزوجة والتي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميا.
وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عام واحد معا.
وتحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi