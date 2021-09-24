كيفية الحفاظ على صحة وقوة الرموش ضد مسببات التساقط

عيونك من أبرز ملامح جمالك، ويعزز من جمالها وتأثير نظرتك الجذابة والساحرة صحة وقوة رموشك. وسواء كنت صاحبة رموش طويلة وكثيفة طبيعياً، أو تعززين من جمال عيونك بإضافة الرموش الاصطناعية المؤقتة أو الدائمة، لا شك في أنه من الضروري أن تكون رموشك الطبيعية صحية وقوية في كل الأحوال.

فهل مررت بفترة وجدت فيها أن رموشك تتساقط بكثافة ملحوظة، أو تبدو متفرقة وفاقدة للكثافة الطبيعية؟

إليك مسببات تساقط الرموش، لتتجنبيها، وتحافظي على صحة وقوة رموشك:

مسببات داخلية:

الأمراض المناعية واحدة من كبريات مسببات تساقط الرموش وضعفها، باعتبارها مماثلة في بنيتها لبنية شعر الرأس. ومثلما يمر شعرك بمراحل نمو، ينطبق نفس الأمر على رموشك، وعليه يتأثر بأي أمراض مزمنة وما يستتبعها من تأثيرات الأدوية.

التوتر والصدمات النفسية أيضاً لها كبير الأثر على صحتك العامة كما تعرفين، وينعكس هذا التأثير على صحة وقوة رموشك لأن التوتر يتسبب باضطراب دورة نمو الشعر والرموش، فيعجز الشعر عن النمو بصورة طبيعية، أو تزداد كثافة تساقطه.

عدوى موضعية – التهاب الجفون – أمراض مرتبطة بنمو الشعر مثل الثعلبة، كلها مسببات لتساقط الشعر والرموش.

ولتتأكدي من أنك لا تعانين من أي من هذه المسببات، لا بديل عن استشارة طبيب متخصص في الأمراض الجلدية.

مسببات خارجية:

الرموش الاصطناعية أنواع، ولها أنواع اللاصق الخاص بكل منها؛ استخدام نوع غير مناسب كأن تكون رموشاً سميكة أو من خامة تسبب تهيج والتهاب الجفون، أو تحتاج إلى مزيل قوي وقاس على بشرة عيونك، يسبب تساقط الرموش بكثافة. انتقي دوماً نوعاً يكون خفيفاً ويفضل لو كان من رموش مفردة لكي لا تكون عبئاً على جفنيك ورموشك الطبيعية فتفقدها صحتها وقوتها.

تنظيف منطقة العين من المكياج أمر ضروري لتجنب الهالات السوداء والتجاعيد وغيرها، وعند تنظيف هذه المنطقة، احرصي على ألا تفركيها بقوة أو حتى بهدوء، بل اتبعي أسلوب التربيت الهادئ بقطعة قطن ناعمة على منطقة الجفن، وعند تجفيف وجهك، لا تفركيه بالمنشفة، بل أيضاً اتبعي أسلوب التربيت بخفة. واستخدمي نوع مزيل مكياج أو مزيل رموش اصطناعية مناسب لنوع بشرتك ويكون ذا تأثير ناعم عليها، لا يسبب تهيج أو التهاب الجفون لكي لا تخسري رموشك.

حافظي على صحة وقوة رموشك مع هذه النصائح السهلة، وحافظي على نظرتك الآسرة جذابة طوال الوقت.