سبتمبر 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

لأول مرة.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في بغداد بهذا الموعد

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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لأول مرة.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في بغداد بهذا الموعد

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها في بغداد، يوم 22 تشرين الأول المقبل، على مسرح سندباد لاند.
وعبّرت إليسا، عبر حسابها على “تويتر”، عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في بغداد، قائلة: “أخيرا هقابل كل حبايبي في بغداد”.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، أحيت أولى حفلاتها منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في 26 يوينو/حزيران الماضي. وأعلنت صفحات عراقية وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي نفاد التذاكر التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار.

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة كورونا.

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