اتبعي رجيم الفرنسيات للمحافظة على الرشاقة

تتمتع غالبية الفرنسيات بجسم رشيق بسبب أسلوب حياتهن اليومي القائم على نظام غذائي بسيط بسعرات حرارية منخفضة، يركز على تقنية معينة في تناول مختلف أشكال الطعام من دون أن يزداد الوزن.

تعتمد الفرنسيات على حمية دائمة قاعدتها الأساسية “لا للحرمان”، على عكس أغلب الأشخاص الذين يحرمون أنفسهم من أشهى الأكلات. لذا فهنّ يحضّرن مختلف الأطعمة في المنزل، ويتناولن المعجنات والأكلات المتنوعة من المطاعم ولكن بكميات صغيرة.

وتحرص السيدات أيضاً على الاستمتاع بالطعام ويمضغنه بهدوء وبشكل جيد ويأخذن وقتاً طويلاً في الأكل.

أما القاعدة الثالثة التي تساعد الفرنسيات في الحفاظ على رشاقتهن فتتمثل بشراء الطعام الطازج من الخضروات واللحوم بشكل يومي وبكميات محدودة لتبقى طازجة ومليئة بالفيتامينات الصحية.

الى ذلك، تتجنّب الفرنسيات إضافة كمية كبيرة من الملح الى الطعام، على قاعدة أن “الملح هو سمّ أبيض”، وهذا سر آخر للحفاظ على الرشاقة.

في المجمل، الفرنسيات لا يتناولن الطعام أثناء العمل أبداً، بل يخصّصن له وقتاً، حتى يشعرن بالشبع التام، ويحرصن على تناول قطعة أو اثنتين من الشوكولاتة للتحلية.

والى جانب الحمية الصحية والأكل بكميات قليلة، نادراً ما تستخدم الفرنسيات صالة الألعاب الرياضية، بل يمارسن أشكالاً أخرى من الرياضة يومياً، مثل المشي، صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد، الجري، ركوب الدرّاجات وغيرها.