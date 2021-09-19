لتظلي المرأة الجذابة التي وقع في حبها زوجك…اليك هذه النصائح

ترغب كل امرأة في أن يكون زوجها سعيداً معها، ولكن بعض الزوجات يقعن في فخ بذل المجهود في غير موضعه، بمعنى أن الزوجة تبذل مجهوداً كبيراً ولكنه لا يحقق هدفها، أي لا يجعل الزوج سعيداً معها.

الجميع يتغيرون، ولكن الاستسلام لفكرة أنكِ تتغيرين دون محاولة الحفاظ على الصفات التي أحبها زوجك وشجعته على الارتباط بكِ، يؤي بكما إلى طريق غير محمود العواقب.

أنتِ بحاجة إلى الاهتمام بنفسك حتى تظلي المرأة الجذابة التي وقع في حبها زوجك، ويمكنكِ تحقيق هذا عبر تطبيق النصائح التالية.

1- ما الذي جذب انتباهه إليكِ؟

يختلف كل رجل عن الآخر فيما يجذبه إلى المرأة، فهناك من ينجذب إلى جمالها، وهناك من ينجذب إلى رشاقتها، أو ابتسامتها أو ذكائها أو طموحها.

فكري في الشيء الذي جذب زوجك إليكِ ودفعه للارتباط بكِ، وحافظي على هذا الشيء.

ربما تفرض عليكِ الحياة الواقعية بعض التغييرات، ولكن لا تتخلي نهائياً عن الشيء الذي جذب زوجك إليكِ في البداية، تمسكي به قدر الإمكان.

2- انتبهي لما يحب ويكره

يجد بعض الرجال أن الشعر الأطول أنثوي وجذاب للغاية، بينما يحب البعض الآخر مظهر المرأة التي ترتدي ملابس رياضية. إذا لم تكوني متأكدة مما يفضله زوجك بالضبط، فاسأليه ببساطة ووضوح عن تفضيلاته، وبالمثل أخبريه عن تفضيلاتك في مظهره.

ولا تترددي في إجراء تغييرات يحبها زوجك، وسوف تجدين أنه يجري تغييرات من أجلك في المقابل.

3- إصلاح نهاية اليوم

يواجه زوجك الصعاب والسخافات على مدار يومه في العمل، كوني أنتِ النهاية السعيدة لمعاناته اليومية، وذلك عبر اتصال هاتفي رومانسي قبل مغادرته العمل، أو استقباله بحب وحنان عند عودته إلى المنزل، سوف يشعر بالحب والاهتمام والتقدير، وتصبحين أكثر قرباً منه، ويحب العودة إلى المنزل ليحصل على الحب والسلام.

4- حافظي على صحتك

الحمل والولادة يجعل من الصعب الحفاظ على وزن مثالي، ولكن على الأقل كوني قريبة من الوزن الصحي، سوف يحبك زوجك وأنتِ على أي وزن، ولكن الحفاظ على وزن صحي هو مكسب لكِ وله ولأسرتك، فالأم التي لا تتمتع بصحة جيدة، لا تستطيع مواكبة نشاط أطفالها، ولا الحفاظ على سعادة أسرتها وتقدمها.

لذا اهتمي بالطعام الصحي، والنشاط الحركي، واحصلي على قدر كاف من النوم يومياً، ولا تنسي شرب الماء كثيراً من أجل الحفاظ على صحة جسدك ونضارة بشرتك.

5- لا تتخلي عن الموضة

بعض السيدات يستسلمن لوضع الأم، وينسين كل ما يتعلق بالموضة والأزياء الحديثة.

بالتأكيد ليس لديكِ الوقت الكافي للاطلاع على أحدث اتجاهات الموضة، ولا الذهاب المتكرر لمراكز التسوق، ولكن يمكنكِ بذل بعض الجهد من أجل الحصول على مظهر مناسب لعمرك، أنتِ أم ولكنكِ في ريعان شبابك، وبحاجة إلى الظهور بكامل أناقتك حتى تعززي ثقتك بنفسك، ويراكِ زوجك جذابة كما كنتِ عندما وقع في حبك.