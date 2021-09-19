سبتمبر 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

من هي أجمل إمراة في عام 2021؟

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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من هي أجمل إمراة في عام 2021؟

في خطوة لافتة ومميزة، اختارت مجلة Glamour العالمية النجمة التركية هاندا أرتشيل كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبّر عن اعجابه بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.

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