من هي أجمل إمراة في عام 2021؟
في خطوة لافتة ومميزة، اختارت مجلة Glamour العالمية النجمة التركية هاندا أرتشيل كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبّر عن اعجابه بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.
سبتمبر 20, 2021
من هي أجمل إمراة في عام 2021؟
في خطوة لافتة ومميزة، اختارت مجلة Glamour العالمية النجمة التركية هاندا أرتشيل كأجمل امراة في عام 2021 ، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبّر عن اعجابه بـ هاندا التي تستحق فعلا هذا اللقب.