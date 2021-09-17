فرنسا.. وسائل منع الحمل ستصبح مجانية للنساء دون الـ25 عاما اعتبارا من مطلع 2022

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن وسائل منع الحمل ستصبح مجانية في البلاد للنساء دون سن سن الـ25 عاما، اعتبارا من مطلع عام 2022.

وقال فيران خلال لقاء تلفزيوني إنه سيكون هناك “دعم لوسائل منع الحمل الهرمونية والتقييم البيولوجي الذي يمكن أن يتماشى معها ووسائل منع الحمل التي تصرف بوصفة طبية وكل الرعاية التي تتعلق بمنع الحمل حتى سن 25 عاما”.

وأضاف: “تحتاج بعض الشابات لوسائل منع الحمل، والسبب الأول هو الظروف المالية لأنها مكلفة للغاية.. من غير المقبول أن تضطر النساء للتخلي عن وسائل منع الحمل”.

ومنذ عام 2013، يمكن للشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما الحصول على حبوب منع الحمل وأجهزة اللولب مجانا من الصيدليات شرط وجود وصفة طبية.

في عام 2020 تم توسيع النظام ليشمل القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما، لكن القرار الجديد سيوسع مجانية موانع الحمل وسيسمح اعتبارا من 1 يناير 2022 للنساء حتى سن 25 عاما بتعويضهن ماليا عن وسائل منع الحمل والاستشارات الطبية ذات الصلة.

وحسب الوزير فإن هذا الإجراء سيتخذ للسماح لجميع النساء بحماية أنفسهن دون التفكير في كلفة هذه الحماية، ومن المرجح أن تكلف هذه الخطوة حوالي 21 مليون يورو سنويا.

المصدر: أ ف ب