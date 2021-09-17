شابة أردنية تودع العالم برسالة مؤلمة على فيسبوك بعد حرقها من ‏زوجها

في جريمة بشعة هزت الأردن، توفيت سيدة في إحدى المستشفيات ‏الحكومية بالعاصمة الأردنية عمان متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها ‏بعد قيام زوجها بحرقها قبل أيام، في منزلهم بلواء الرصيفة بمحافظة ‏الزرقاء.‎‎

وحسب أقرباء هيفاء أبو هاني، التي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي ‏وأم لثلاثة أطفال، فإنها فارقت الحياة بعد 7 أيام من الألم داخل إحدى ‏المستشفيات في عمان، بعد قيام زوجها بسكب الوقود على جسدها ‏وإشعاله، بسبب خلاف عائلي لتدخل على إثر ذلك المشفى وتفارق ‏الحياة‎.‎

وقال مصدر أمني إن سيدة عشرينية أسعفت إلى المستشفى على إثر ‏تعرضها للحرق من قبل زوجها، بعد خلاف معه بحسب ادعائها، وتم ‏ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه، وقرر المدعي العام توقيفه ‏على ذمة القضية.‏

وأضاف المصدر الأمني أن السيدة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، ‏علما بأن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق ‏لها أن تقدمت بأي شكوى.‏

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن آخر ما ‏كتبته الزوجة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏‏”حسبي الله ونعم الوكيل.. فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل ‏حياتي‎”.‎

وأطلق المغردون وسم “هيفاء أبو هاني” كنوع من التضامن مع ‏السيدة، بينما انطلقت وسوم تضامنية أخرى تطالب بإنزال العقوبات ‏بحق الزوج وتعديل القوانين لحماية المرأة، خاصة مع تكرار حوادث ‏الاعتداء على السيدات في الأردن.‏