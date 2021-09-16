خانته مع 13 رجلا.. محكمة كويتية تلزم سيدة بتعويض طليقها

قضت المحكمة المدنية في الكويت بدفع مبلغ وقدره 20 ألف دينار كويتي (حوالى 66 ألف دولار أميركي) كتعويض من امرأة لزوجها وأبنائهما بعدما ثبت تواصلها بمواد إباحية مع 13 رجلا.

وثبت أمام المحكمة أن الزوجة لديها هاتف ثان تتواصل من خلاله مع 13 رجلا، تتبادل معهم صورا ورسائل إباحية، ما تسبب بصدمة نفسية للزوج الذي أصيب بالعمى المؤقت، بالإضافة إلى تراجع مستوى الأبناء الدراسي.

وأكدت إيلاف الصالح، محامية الزوج، أن الأخير اضطر إلى عزل نفسه عن الجيران خوفا من الفضيحة، على حد قولها.

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة سابقة بتعويض قدره 5000 دينار (حوالى 16.6 ألف دولار أميركي)، إلا أن الصالح أبرزت مستندات تتنازل بموجبها الزوجة عن رؤية أبنائها وحضانتهم، بالإضافة إلى تنازل والدها عن رؤية أحفاده، ونسخة طبق الأصل عن عقد مخالعة يفيد الطلاق بين الزوجين.

وطالب الزوج، في الجلسة نفسها، بتعويض إضافي بعدما عثر على مستندات تتضمن صور لمحادثات للزوجة مع آخرين تدل على حصول علاقة جسدية بينهم، ما أسفر إلى إصدار الحكم الجديد.

وفي بداية عام 2019، وصل عدد حالات طلاق الخلع في الكويت إلى 308 حالات، في حين بلغ عدد حالات الطلاق 2695 حالة ممن تزوجوا في أعوام مختلفة، بينما سجل 4807 حالة زواج جديدة في الأشهر الأربعة الأولى من العام نفسه.