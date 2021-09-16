العراق: ساومته بدفع (5) ملايين.. امرأة تبتز رجلا بنشر صوره او ملاحقته عشائريا (صورة)

اكدت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، انقاذ رجل ستيني من ابتزاز امرأة في بغداد تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان، ان “الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية انقذت رجلا من العاصمة بغداد يبلغ من العمر 65 عاما من حالة ابتزاز مارستها بحقه امرأة تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف البيان، ان “المرأة ساومته بدفع (5) ملايين دينار أو قيامها بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي أو الملاحقة العشائرية”.

واوضح، انه “تمكنت شعبة الشؤون النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية من الوصول للمرأة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الرجل”.