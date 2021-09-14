هجوم حاد على إطلالة روجينا.. “رقص جريء وفستان قصير”

أثارت الممثلة المصرية ​روجينا​ الكثير من الجدل، وتصدر اسمها محرك البحث “غوغل”، بعد مشاركتها الفنان اللبناني ​راغب علامة​ في رقصة على المسرح خلال حفل غنائي خاص في القاهرة على أنغام أغنية “اسمي حبيبك”.

فقد تعرضت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الأحد، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليه في السابق، فضلاً عن ارتدائها فستانا قصيرا، حسب وصفهم.

كما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.

جاء ذلك بعدما احتفت النجمة المصرية بحصولها على تكريم خاص في حفل “دير جيست” الذي أقيم مساء السبت في القاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “بنت السلطان”.

ونشرت صورها خلال حفل التكريم عبر حسابها على “إنستغرام”، وعَلّقت على الصور قائلة: “الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان”، مضيفة: “شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم”.