هذه الأكاذيب تسلب منكِ سعادتك الزوجية

الزواج علاقة طويلة المدى تحتاج إلى بذل مجهود كبير للحفاظ عليها، ومهما بلغ مدى تفاهم وانسجام الزوجين معاً، فإن الزواج مليء بالتحديات الصعبة التي على الزوجين العمل معاً من أجل التغلب عليها والحفاظ على الزواج مستقراً وناجحاً وسعيداً.

عليكِ أن تدركي الاختلاف الكبير بين علاقتك بزوجك قبل الزواج، وبعده، فالعلاقة قبل الزواج تحمل الكثير من الأفكار الحالمة غير الواقعية، التي تصطدم بواقع الحياة بعد الزواج، والتي تحتاج إلى بذل الجهد أيضاً لإعادة ترتيبها والنظر إلى الحياة بنظرة أكثر واقعية.

وعلى الرغم من هذا، فقد تتسلل إليكِ بعض الأفكار غير الواقعية عن الحياة الزوجية، التي قد يروّج لها البعض رغم أنها مجرد أكاذيب، لا تفيدك بقد ما تسلب منكِ سعادتك الزوجية، ومع مرور الوقت تدفعكِ نحو الشعور بالاستياء والإحباط، وقد تؤدي إلى تدمير زواجك.

وإليكِ 3 أكاذيب تسلب منكِ سعادتك الزوجية، وتجعل زواجك مهدداً بالفشل.

1- ” أريد أن أعيش حياة أفضل”

الروايات الرومانسية تحمل أفكاراً غير واقعية عن الحب والزواج، إذا كوّنتِ فكرتك عن الزواج بأفكار غير واقعية، فسوف يقودك هذا نحو الاعتقاد بأنكِ من الممكن أن تكوني أكثر سعادة إذا كنتِ مع شخص آخر يشبه أبطال الروايات الرومانسية، وتراودكِ أفكار تشكك في اختيارك لزوجك أو للطريقة التي تعيشين بها معه بعد الزواج، وتظنين أن تغيير اختياراتك سوف يجعلكِ تعيشين في سعادة دائمة وحياة مثالية.

والواقع أنه ليس هناك حياة مثالية ولا سعادة دائمة، فالزواج مثل الحياة يمر بأوقات جيدة، وأخرى صعبة، وعلينا أن نتكيف مع جميع الحالات لنشعر بلذة الحياة الطبيعية.

2- “يجب أن تكون الحياة عادلة”

زواجك سوف يتعرض لأزمات وأوقات غير سعيدة، ويتعثر في بعض الأحيان، والاعتقاد بأن الحياة يجب أن تكون عادلة دائماً، سوف يجعلكِ تشعرين بالاستياء.

عززي شعورك بالامتنان للأشياء الجيدة التي في حياتك الزوجية، وسوف تتمكنين من تقبل الأشياء السلبية والأزمات العابرة دون الشكوى والأنين كالأطفال.

3- “أنا أستحق الأفضل”

إذا كان زوجك رجلاً جيداً، وزواجك مستقراً، فالتطلع إلى حياة الآخرين لن يؤذي شخصاً سواكِ.

لا تتخيلي أن هناك من يعيش في سعادة دائمة، أو أن هناك زواجاً بلا مشاكل أو خلافات، وأنكِ إن تركتِ زوجك فسوف تجدين الشخص المثالي، لا يوجد زوج مثالي، ولا يوجد زوجة مثالية، أنتِ أيضاً غير مثالية، لذا فإن كان زوجك رجلاً جيداً، عليكِ التركيز على الإيجابيات في حياتك الزوجية، وعدم التطلع لحياة الآخرين أو مقارنة حياتك وزواجك وزوجك بالآخرين، حتى لا تشعري بالاستياء، ويتبدد شعورك بالرضى، وتذهب معه سعادتك الزوجية.