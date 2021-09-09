فنانة عربية تصدم الجمهور وتمارس “اليوغا” بحركات مثيرة (صور)

استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش رشاقتها بطريقة مُلفتة، أثناء قضاء إجازتها في جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور توثق ممارستها رياضة (اليوغا) في فندق (فورسيزون)، مرتديةً ملابس تُظهر مفاتنها بطريقة فاضحة.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: (ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ).

https://www.instagram.com/nesreentafesh/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d60d3942-8652-43e8-8e94-9ca702c92938