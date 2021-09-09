لسبب صادم.. امرأتان يستدرجان طفلاً ويقتلانه بالسم

قامت سيدتان في محافظة المنيا المصرية باستدراج طفل ( 4 أعوام) وقتله من خلال وضع السم له في العصير وذلك بسبب خلافات مع والدته.

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات ما أفاد به مركز شرطة مغاغة ب‍مديرية أمن المنيا من العثور على كيس بلاستيكي على حافة أحد المجاري بمركز مديرية المنيا. وكان في داخله جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

من الجدير بالذكر ان الطفل غائب عن منزله منذ 25 أغسطس الماضي، وعندما تم العثور عليه كان بكامل ملابسه، مع وجود قطعة من القماش ملفوفة حول رقبته، وبجبهته كدمة خفيفة.

قالت التحقيقات أن “وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، مقيمتين بدائرة المركز، لوجود خلافات بينهما وبين والدة الطفل المشار إليه، حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحتوي على مادة سامة، وتعديا عليه بقطعة حديدية (مكيال) على رأسه وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وبعد ذلك قامتا بوضعه داخل كيس بلاستيكي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي، حيث عثر عليه”.

وتمكنت القوات الأمنية من اعتقالهم وبعد مواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.