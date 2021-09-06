ما هو الروتين التجميلي الذي تحتاجه البشرة بعد العطلة؟

الإفراط في التعرض للشمس، والتلوث، وتبني نظام حياتي غير متوازن جميعها عوامل تُفسر فقدان حيوية البشرة في نهاية العطلة. لكن هذا الواقع قابل للتغيير باعتماد روتين معزز للإشراق يتضمن 10 خطوات عملية ومفيدة.

1- تنظيف البشرة بالشكل الصحيح

وهذا يعني الابتعاد عن استعمال الصابون لتنظيف بشرة الوجه، إذ إن مكوناته قاسية عليها. يُنصح باستبداله بزيت منظف يتم اختياره وفق نوع البشرة، فهو مفيد في التقاط الغبار والشوائب، وتأمين تغذية البشرة في الوقت نفسه، على أن يتم شطفها بالماء ثم مسحها بلوشن ماء الأزهار أو ماء ميسيلير لتنظيفها بشكل كامل وإبطال مفعول الكلس الموجود في الماء.

2- التقشير باعتدال

إن تنظيف البشرة بشكل يومي لا يُلغي وجود بعض البقايا عليها، لذلك فهي تحتاج إلى استعمال مقشر يحرر المسام من الشوائب ويزيل الخلايا الميتة عن سطح البشرة. وينصح خبراء العناية بتقشير الجلد مرة أسبوعياً على أن تتم هذه الخطوة بنعومة، والأفضلية تبقى لاستعمال المكونات المقشرة الطبيعية أو الاستعانة بالفرشاة الخاصة بالوجه التي يمكن أن تؤمن النتيجة المطلوبة.

3- إخضاع البشرة لعلاج مزيل للسموم

مع اقتراب فصل الخريف تحتاج البشرة إلى جلسة مزيلة للسموم في معهد التجميل، على أن تبدأ بالتقشير الكيميائي ويليه علاج “الهايدرافايشل” المرطب بالعمق. أما نتائجه في مجال تعزيز الإشراق وتجديد البشرة فتظهر مباشرة بعد الجلسة.

4- اعتماد العلاجات المنزلية المعززة للإشراق

ومنها هذا القناع الطبيعي الذي يتألف من ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الألوفيرا أو الزبادي، ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو، وملعقة صغيرة من عصير الليمون المنقي للبشرة. ويُطبق هذا الخليط على البشرة مرة أسبوعياً لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

5- تدليك البشرة بشكل يومي

يُساهم التدليك في تنشيط خلايا البشرة كما يساعد على إدخال مكونات مستحضرات العناية بسهولة إلى عمقها. كما ينصح الخبراء باعتماد التدليك بحركات دائرية لدى تطبيق الزيت المزيل للماكياج، كريم النهار، وكريم الليل على البشرة من وسط الوجه باتجاه الجانبين ثم تمليس الجبين والعنق وتربيت محيط العينين. فمن شأن ذلك أن ينشط الدورة الدموية ويُعزز إنتاج الكولاجين في البشرة.

6- استهلاك مضادات الأكسدة والأوميغا 3

يرتبط جمال البشرة بمحتوى أطباقنا من الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامينات والألياف، أما حاجتنا من الأوميغا 3 فتؤمنها الأسماك الدهنية، ثمار البحر، والزيوت النباتية. وينصح الخبراء أيضاً بالحد من استهلاك القهوة واستبدالها بالشاي الأخضر الغني بفوائده المتعددة.

7- العودة إلى ممارسة الرياضة

إذا كانت الرياضة مفيدة للجسم فهي أيضاً مفيدة للبشرة كونها تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص.

8- الاستفادة من خصائص المكملات الغذائية

يُشكل الانتقال من فصل إلى آخر الوقت المثالي للخضوع لعلاج بالمكملات الغذائية المعززة للجمال، ومنها: الخميرة الغنية بالفيتامينات، غذاء ملكات النحل المرطب بالعمق، جذور الأرقطيون المزيلة للسموم، الزنك المحارب للجذيرات الحرة، والبتاكاروتين المجدد للخلايا.

9- عدم إهمال شرب الماء

يُشكل ترطيب البشرة من الداخل وسيلة أساسية للحفاظ على نضارتها وإشراقها. ويتم عبر تناول ما لا يقل عن ليتر ونصف من السوائل يومياً على أن يترافق هذا الترطيب الداخلي مع ترطيب خارجي بكريمات تتناسب مع نوع البشرة ومتطالباتها.

10- الاستعانة بالماكياج

يندرج الماكياج ضمن الخطوات الأساسية لأي روتين تجميلي معزز للإشراق. وهو يتضمن الخطوات التالية:

• استعمال مستحضر أساس معزز للإشراق قبل كريم الأساس أو كريم BB.

• تطبيق الكونسيلر لإخفاء شوائب منطقة محيط العينين.

• تطبيق ظلال الخدين الكريمية بالتدرجات البرتقالية أو المرجانية.

• تطبيق هايلايتر على أعلى الوجنتين، فوق قوس الحاجبين، على عظمة الأنف، وفي المنطقة الفاصلة بين بين الأنف ووسط الشفاه.