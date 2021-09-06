أماكن يحظر على النساء زيارتها في أنحاء العالم.. تعرف عليها

استطاعت المرأة في القرن 21 الوصول إلى الفضاء والغوص في أعماق ‏المحيطات، لكن بعض الأماكن على وجه الأرض ما يزال يحظر على النساء ‏زيارتها حتى يومنا هذا‎.

وفي تقرير نشره موقع “إف بي ري‎” (fb.ru) ‎الروسي، تستعرض الكاتبة آنا ‏سيليزنيفا بعض تلك الأماكن الممنوعة على النساء لأسباب مختلفة‎.‎

جبل آثوس (اليونان‎)‎

يمنع على النساء وإناث الحيوانات الوصول إلى جبل آثوس (شمالي اليونان)، وهو ‏مكان مقدس يضم 20 ديرا أرثوذكسيا‎ .‎

وهناك روايتان تفسران هذا المنع: الأولى أنه لا يجب أن تدخل النساء من أجل عدم ‏صرف انتباه الرهبان عن الصلاة، أما الثانية فتقول إن مريم العذراء هي المرأة ‏الوحيدة التي كان يُسمح لها بالوصول إلى هذا المكان‎.‎

جبل أومين (اليابان‎)‎

بني الدير الواقع على جبل أومين بجزيرة هونشو اليابانية في القرن السابع، وهو ‏مخصص لأتباع ديانة “يامابوشي”، التي تعني باليابانية “زهاد الجبال”. وتجمع هذه ‏الديانة بين البوذية والشنتو وعدد من المعتقدات المحلية القديمة‎.‎

ويرجع منع النساء من الوصول إلى الجبل أو تسلقه إلى معتقدات شعب يامابوشي، ‏وقد تم تخفيف الحظر الصارم الذي استمر 1300 عام، وتمتنع النساء حاليا عن ‏زيارة المكان بشكل طوعي‎.‎

نادي بيرنينغ تري للغولف (أميركا‎)‎

لا تزال العديد من أندية الغولف في الولايات المتحدة تمنع النساء من الانضمام ‏إليها، ومنها نادي “بيرنينغ تري” في ولاية ماريلاند، وربما يعود ذلك إلى غياب ‏المراحيض النسائية‎.‎

البستان البوهيمي (أميركا‎)‎

يعد البستان البوهيمي في سان فرانسيسكو ناديا خاصا بالرجال منذ ظهوره عام ‏‏1872. في البداية كان مخصصًا للكتاب والفنانين والباحثين عن أسلوب حياة ‏بوهيمي، لكنه تحوّل في ما بعد إلى نادٍ سري للأغنياء وأصحاب النفوذ‎ .‎

معبد اللورد كارتيكيا (الهند‎)‎

لا يمنع معبد اللورد كارتيكيا في مدينة بوشكار الهندية النساء من الدخول، غير أن ‏هناك اعتقادا شائعا في المنطقة بأن اللعنة تحل على أي امرأة تدخل المعبد‎.‎

وحسب الديانة الهندوسية، يعد كارتيكيا الابن الأكبر للإله شيفا وإله الحرب، وتقول ‏الأسطورة إن شيفا كان لديه ولدان هما غانيشا وكارتيكيا، وكانا يتنافسان على ‏منصب كبير الآلهة، وبعد أن تفوق غانيشا على شقيقه باستخدام الحيلة، ألقى ‏كارتيكيا اللوم على والدته‎.‎

فندق ذا يوينغ إنكس (أميركا‎)‎

ضمت فنادق شيكاغو في السابق العديد من الغرف الفردية المخصصة للذكور مقابل ‏مبالغ زهيدة، خاصة الصناعيين الذين هاجروا إلى المدينة بحثًا عن عمل. ولا يزال ‏فندق ذا يونغ إنكس محظورا على النساء حتى اليوم بسبب اللوائح المحلية للمدينة‎.‎

حديقة مانسيون المائية (ألمانيا‎)‎

فرض حظر دخول النساء حديقة مانسيون المائية العالمية عام 2012، بعد أن ‏اشتكت العديد من النساء من إصابات في مناطق من الجسم بسبب التزلج‎.‎

نادي وايت (بريطانيا‎)‎

تتمتع نوادي الرجال في لندن بتاريخ طويل يعود إلى القرن 17، ويعدّ نادي وايت ‏من أعرقها، حيث تأسس عام 1693 ولا يزال موجودا حتى اليوم، ويعد الأمير ‏تشارلز أحد أعضائه‎.‎

شاطئ مليمادزي (جزر القمر‎)‎

تضم جزيرة القمر الكبرى، قبالة الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، شاطئا مفتوحا ‏مخصصا للرجال، وقد حُظر على النساء دخوله لأسباب دينية منذ عام 2012‏‎.‎

جزيرة أوكينوشيما (اليابان‎)‎

يحظر دخول النساء معبد آلهة البحر في جزيرة أوكينوشيما اليابانية منذ عدة قرون، ‏وكان الضريح الذي بُني في القرن 17 مكانا للطقوس التي تهدف إلى ضمان ‏المرور الآمن للسفن‎.‎