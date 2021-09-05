6 عادات لتعزيز الترابط مع زوجك

حتى إن كان زواجك جيداً، فإن تقوية الترابط مع زوجك ينقل العلاقة إلى مستوى أعلى من الحميمية والقرب، ويجعل زواجك أقوى وأكثر سعادة، وهناك 6 عادات يمكن أن تساعدك على تعزيز الترابط مع زوجك.

1- اللطف والاحترام

اللطف يقطع شوطاً كبيراً في طريق الترابط مع زوجك، عاملي زوجك كما لو كنتِ تعاملين صديقاً جيداً، تحترمين وتتعاملين معه بلطف ومحبة طوال الوقت، وهذا اللطف والاحترام سوف يشجع زوجك على معاملتك بالمثل، ما يجعل التعامل بينكما سهلاً ومشجعاً.

2- مناقشة المشاكل قبل أن تخرج عن السيطرة

في الزواج عليكِ أن تختاري معاركك، فهناك بعض الأمور البسيطة وغير المؤثرة التي يمكنكِ تخطيها، وأخرى يجب مناقشتها مع زوجك، المهم أن تناقشي المشكلة قبل أن تخرج عن السيطرة حتى تتمكنا من حلها بطرق أسهل وأسرع.

3- الدعم المتبادل

أنتِ وزوجك يمثل كل منكما للآخر جمهوره الأول والأهم، لذا يجب أن تظهرا الفخر عند نجاح أحدكما، وأن تتبادلا الدعم في أوقات الأزمات أو الفشل أو السعادة والنجاح.

4- حسن النية

اطردي الأفكار التي تدفعك نحو سوء الظن بزوجك، وعندما تشعرين بالشك، واجههيه وتحدثي معه بصراحة حتى تحصلي منه على إجابات تطرد سوء الظن من عقلك.

واحرصي دائماً على التركيز على الجانب الإيجابي من صفاته وأفعاله، وتحلي بحسن النية تجاهه.

5- الحديث بنون الجمع

يستخدم الأزواج المتقاربون نون الجمع في الحديث، فهم يتحدثون دائماً بلغة الفريق الواحد: “غرفة نومنا.. منزلنا.. أطفالنا.. ميزانيتنا.. وهكذا”.

6- التواصل الجسدي

التواصل الجسدي له مفعول السحر في التقارب والترابط بين الزوجين، والتواصل الجسدي لا يقتصر على العلاقة الحميمة فحسب، وإنما في العناق واللمسات الحانية التي تأتي في الوقت المناسب، مثل فور عودة الزوج من يوم عمل طويل وشاق، أو وقت الأزمات، أو حتى في الوقت الخاص اليومي.