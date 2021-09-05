للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة

تتمتع بعض الأطعمة بفعالية كبيرة في مجال الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة، وذلك بفضل غناها بالفيتامينات، والحوامض الدهنيّة، ومضادات الأكسدة. تعرّفوا على أفضلها فيما يلي:

ترتبط محاربة شيخوخة البشرة ارتباطاً مباشراً بتبنّي نظام غذائي متوازن غنيّ بالألياف (الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة) التي تسهّل عمليّة الهضم، والأطعمة الغنيّة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تسمح للجسم بمحاربة مظاهر الشيخوخة. إذ تعمل مضادات الأكسدة على محاربة تأثير الجذيرات الحرّة التي ينتجها الجسم وتُتهم بأنها مسؤولة أساسيّة عن ظهور الخطوط، والتجاعيد، وفقدان ليونة الجلد وتزداد حدّتها عندما تتعرض البشرة للجفاف.

ولذلك يُنصح باستهلاك أطعمة غنيّة بالماء وشرب ما لايقلّ عن ليتر ونصف من السوائل يومياً، على أن يتزامن ذلك مع الابتعاد عن العوامل التي تُسرّع شيخوخة البشرة وأبرزها التعرّض للشمس دون حماية، التلوث، والتدخين كونها جميعاً تتسبب بزيادة إنتاج الجذيرات الحرة في الجسم.

1- الطماطم:

تتميّز هذه الثمرة بغناها بمادة الليكوبين المعروفة بكونها إحدى أقوى مضادات الأكسدة. واللافت أن هذه المادة تحافظ على خصائصها حتى بعد الطهي. يُنصح بتناول الطماطم وسواها من الخضار والفاكهة الغنيّة بمضادات الأكسدة بشكل يومي ومنها الجزر، الكيوي، الكوسا، والحمضيّات.

2- الأسماك:

وخاصة تلك الغنيّة بالأوميغا3 الذي يُعتبر من الحوامض الدهنيّة الأساسيّة الضروريّة لحسن سير وظائف الجسم. أما الأسماك التي تحتوي على نسب مرتفعة من هذه الحوامض فهي: الماكاريل، الرنكة، السردين، السلمون، والترويت بالإضافة إلى ثمار البحر.

3- الرمان:

تحمل هذه الثمرة لقب “الفاكهة المضادة للشيخوخة” بفضل غناها بالتانين، الفلافونويدات، والحوامض الدهنيّة، والفيتامينات، والعناصر المعدنيّة الغذائيّة. وهي جميعها تُشكّل خليطاً مضاداً للشيخوخة. يتمتع الرمان بخصائص مضادة للميكروبات تسهّل التآم الندبات، أما زيت الرمان فغنيّ بالخصائص المهدئة والمضادة للإلتهابات مما يجعله يحدّ من تلف ألياف الكولاجين ويحافظ على شباب البشرة لفترة أطول.

4- الشاي الأخضر:

يحتوي هذا المشروب على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة. وهو يُبطل مفعول الجذيرات الحرة ويتمتع بخصائص قابضة للمسام ومزيلة للإحتقان.

5- التوت البرّي:

يتميّز هذا النوع من التوت باحتوائه على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة الواقية من الأضرار التي تتعرض لها البشرة على المدى الطويل. وهو يتمتع بقدرة على حماية البشرة من الإعتداءات البيئيّة.

6- الأفوكادو:

تتميّز هذه الثمرة بغناها بالفيتامينات من فئة B، وC، وE بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة التي تحافظ على صحة شرايين القلب. يُساهم لبّ الأفوكادو في تعزيز إنتاج الجسم للكولاجين الذي يحدّ من الشيخوخة المبكرة للبشرة.

7- الجوز:

يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة، والأوميغا3، والفيتامينات من فئة B وE، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم. وتُعتبر هذه المكوّنات خليطاً مثالياً لمحاربة مظاهر الشيخوخة.

8- الزيوت:

وتحديداً زيت كبد الحوت وزيت الزيتون المعروفين بخصائصهما المضادة للتجاعيد وبغناهما بالدهون المفيدة للبشرة.

9- البرتقال:

تتميّز هذه الثمرة بفوائدها العديدة للبشرة، فهي تعزّز تجدد خلايا البشرة وتحارب تلفها بفضل غناها بالفيتامينC. وهي تتمتع بخصائص منشّطة، مرطّبة، ومساعدة على انقباض مسام الجلد.

10- البيض:

يندرج ضمن أبرز الأطعمة المضادة للتجاعيد، فهو غنيّ بالكبريت الذي يُساهم في إنتاج الكولاجين ويعتني بالبشرة بفضل غناه بالعديد من الفيتامينات.