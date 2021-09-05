سبتمبر 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ضجة في الكويت.. أمراة غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها في القمامة (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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ضجة في الكويت.. أمراة غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها في القمامة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته كويتية غير متزوجة، بجانب حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.

كويتية غير متزوجة .. أم الرضيعة!

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، لاحقاً وبعد تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة .

واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.

وأثار المشهد تعاطف المغردين مع الرضيعة من جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها.

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