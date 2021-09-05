بعد غياب.. نادية الجندي تشعل مواقع التواصل بأطلالة جرئية على البحر (فيديو وصور)

أثارت الممثلة المصرية نادية الجندي، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي جلسة التصوير التي خضعت لها بعدسة المصور محمد رؤوف، عبر صفحتها الموثقة على (انستجرام) و(تويتر).

https://www.instagram.com/nadiaalgindi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3954d922-8635-4bd7-89a7-24116d2c08cf

وما أثار صدمة المتابعين، هي ملابس نادية الجندي، والتي ارتدت شورت جينز وبلوزة بيضاء، وحذاء رياضي شبابي أبيض.

واستكملت الجندي إطلالتها بمجموعة اكسسوارات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت بالقول فقط: (جديد، صيف 2021، نادية الجندي).