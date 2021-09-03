8 نصائح وحيل لتقوية أظافرك

إليك بعض النصائح والحيل البسيطة للعناية بالأظافر التي ستساعدك في الحصول على أظافر قوية لا تنكسر طوال الوقت.

حيل بسيطة لتقوية الأظافر

1. ارتدي القفازات

يجب ألا تتعرض أظافرك لأي مواد كيميائية قاسية أو درجات حرارة شديدة. لذا تأكدي من ارتداء القفازات الواقية عند غسل الأطباق أو تنظيف منزلك. الأمر نفسه ينطبق على ارتداء القفازات في الشتاء، فهي مفيدة ليديك وأظافرك.

2. أظافر قصيرة

يستغرق الأمر حوالي 3 أشهر لإعادة نمو الظفر التالف تماماً، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي إبقائه قصيرة. إذا كانت أظافرك رقيقة وهشة، فمن الأفضل تقليمها لمنع المزيد من التكسر ومساعدتها على النمو.

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3. استخدمي طلاء الأساس

من الأفضل وضع طبقتين من طبقة الأساس الواقية في جميع الأوقات على أظافرك. سوف تحميهم من الماء والصابون وتجعلهم أقوى. حاولي إيجاد طلاء أساس غني بالفيتامينات.

4. ترطيب

كريمات الترطيب ليست فقط لبشرتك، إنها تساعد أظافرك. لذا تأكدي من الاحتفاظ بكريم لليدين معك في جميع الأوقات. عندما تقومين بتدليك الكريم في يديك، تأكدي من تدليكه على أظافرك أيضاً.

5. استخدمي الزيت

إذا كانت بشرتك جافة، كذلك أظافرك، استخدمي الزيت الخاص لترطيب الأظافر ومحيطها. سوف يساعد الزيت أظافرك على النمو بشكل أقوى من أي وقت مضى.

6. نظام غذائي صحي

إذا كنت تريدين أن تكون أظافرك قوية وذات مظهر جيد، فعليك تناول نظام غذائي متوازن. ليس من الصعب تناول سلطة من حين لآخر والتأكد من حصولك على جميع الدهون والبروتينات. أيضاً، اشربي كمية كافية من الماء، فالحفاظ على الماء في جسمك مفيد لأظافرك.

7. المكملات الغذائية

إذا كنت تعتقدين أن نظامك الغذائي غير جيد – حاولي استخدام المكملات. هناك كريمات وزيوت لأظافرك مدعمة بمكملات مفيدة. احصلي على بعض فيتامينات “الشعر والأظافر” أيضاً. يعتبر البيوتين مكملاً جيداً للأظافر.

8. امنحي أظافرك استراحة

إذا كنت تضعين طلاء أظافر جل أو أظافر أكريليك طوال الوقت – فمن الجيد أن تتوقفي. امنحي أظافرك قسطاً من الراحة واتركيها دون تغطية لمدة شهر والتزمي بجميع النصائح المذكورة أعلاه.