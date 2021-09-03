الشامبو الجاف وكيفية استعماله

لقد مررنا جميعاً بتلك الأيام التي لا يمكنك فيها عناء غسل شعرك. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً وليس لديك طاقة.

هنا يكون الشامبو الجاف مفيداً جداً. يمكنك فقط رش الجذور وسيبدو شعرك على الفور أكثر إشراقاً. استمري في القراءة لمعرفة الإجابات على أسئلتك حول هذا الشامبو..

ما هو الشامبو الجاف؟

الشامبو الجاف هو نوع من أنواع الشامبو الذي يسمح لك بجعل شعرك يبدو أنظف دون استخدام الماء. المكون الرئيسي في الشامبو الجاف هو نشا الذرة أو نشا الأرز. تأتي معظم أنواع الشامبو الجافة هذه الأيام في عبوات بخاخة لسهولة التطبيق وغالباً ما تكون معطرة برائحة منعشة أو زهرية أو روائح استوائية. هناك أيضاً أنواع الشامبو الجافة التي تأتي على شكل مسحوق يمكنك وضعه على رأسك باستخدام يديك أو بفرشاة.

كيفية استخدام الشامبو الجاف؟

يستخدم الشامبو الجاف بشكل عام لإزالة المظهر الدهني أو لإضافة حجم للشعر. إذا كنت تستخدمين الشامبو الجاف الذي يأتي في شكل رذاذ، يجب أن تقسمي شعرك إلى أقسام وبعدها رشي على الجذور. احملي الزجاجة على بعد 30-40 سم من شعرك. يعد حمل العلبة بعيداً بما فيه الكفاية جزءاً مهماً جداً من العملية، لأن الشامبو في شكل سائل في العلبة، لكنه يحتاج إلى ثانيتين ليتحول إلى بودرة جافة قبل أن يلامس شعرك. لذا، إذا أمسكت العلبة قريبة جداً ، فسيظل الشامبو الجاف رطباً بعض الشيء وهذا يفسد الغرض ولا يحقق النتائج التي تتوقعينها. إذا كنت تستخدمين نسخة البودرة، ضعيها على الجذور ودلكي شعرك لتفريق المسحوق بالتساوي. بعد وضع الشامبو الجاف، يجب تمشيط شعرك لإزالة أي مسحوق زائد.

متى تستخدمين الشامبو الجاف؟

يمكن استخدام الشامبو الجاف في العديد من المناسبات المختلفة. إنه اختيار واضح لأيام الكسل وعندما يحتاج شعرك إلى القليل من الحجم. من الجيد استخدام الشامبو الجاف في الليلة السابقة حتى تستيقظين مع كثافة إضافية في شعرك. يمكنك استخدامه على الشعر النظيف لإضفاء الحجم . يمكنك حتى استخدامه على الشعر المبلل وسيعمل كالموس.

كيف يعمل الشامبو الجاف؟

يعمل الشامبو الجاف عن طريق امتصاص الزيوت في شعرك وبالتالي يجعل شعرك يبدو نظيفاً وغير دهني. ومع ذلك، يجب أن تضعي في اعتبارك أنه بينما يتم امتصاص هذه الزيوت ويظهر شعرك نظيفاً، فإن تلك الزيوت والنشا لا تزال موجودة في شعرك فقد لا تشعرين بالنظافة كما يبدو.

هل من الجيد استخدام الشامبو الجاف كل يوم؟

يمكنك استخدام الشامبو الجاف بقدر ما تريدين ولكنه ليس بديلاً حقيقياً للشامبو العادي. بمرور الوقت سوف يتراكم المسحوق الجاف ويشكل كتل ليست لطيفة. يمكن أن يتسبب الشامبو الجاف في جفاف فروة رأسك وشعرك، لذلك لا ينصح باستخدامه يومياً إذا كانت فروة رأسك جافة وحساسة أو كان شعرك يميل إلى أن يكون جافاً وهشاً.