للعروس.. 5 أشياء يتوقعها منكِ زوجك

إذا كنتِ على وشك الزواج، أو في بداية حياتك الزوجية، فاعلمي أن زوجك يتوقع منكِ بعض الأشياء التي يتوقف عليها نجاح علاقتكما، والتي يمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.

1- الصدق

هذا توقع غير قابل للتفاوض وعادل في زواجك، إذا كان أي منكما غير صادق مع الآخر، فهذا مؤشر خطير لمستقبل العلاقة.

من الضروري أن يتواصل الزوجان بأمانة في جميع مجالات الحياة، قرارات الأبوة والأمومة، والممارسات المالية، وما إلى ذلك.

إذا كنتِ تواجهين صعوبة في الصدق مع شريك حياتك، عليكِ اللجوء إلى استشاري علاقات زوجية ليساعدك على تصحيح المسار.

2- التأقلم على أسلوب الحياة بعد الزواج

يجب أن تكون توقعاتك للحياة المالية والاجتماعية بعد الزواج واقعية وعادلة، فإذا كنتِ تعيشين في مستوى ما قبل الزواج، فإن ظروف زوجك المالية قد تضطرك للتأقلم مع أسلوب حياة جديد، قد لا يوفر لكِ بعض الرفاهية، وما دام زوجك قد صارحك بوضعه المالي والوظيفي قبل الزواج، وأنتِ قبلتِ به، فهو يتوقع منكِ التأقلم على أسلوب حياة يتناسب مع إمكانياته وظروفه.

3- الاحترام

الاحترام المتبادل في ما بينكما وأمام الآخرين شرط لا يمكن التنازل عنه في الزواج الصحي الناجح، فإذا لاحظ أحدكما أن العلاقة تفتقر إلى الاحترام، عليه مصارحة شريك حياته، والعمل معاً على بناء حدود في التعامل تضمن الاحترام للطرفين.

4- المساعدة

يُعد الحفاظ على الأسرة ورعاية الأطفال مهمة ضخمة، ولكن يمكن إنجازها بسهولة أكثر عندما يعمل الزوجان كفريق واحد.

من المستحيل تحديد المهام التي يتوقعها كل منكما من الآخر، لأن ظروف كل أسرة تختلف، ولكن من العدل أن تجلسا وتلقيا نظرة على جداولكما المشتركة، وأن تتفاوضا بهدوء ولطف، وبمجرد الاتفاق على تقسيم المهام، يجب أن يلتزم كل منكما بنصيبه من المسؤولية.

5- الحب

هذا توقع لا يحتاج إلى تفكير، وعلى الرغم من هذا فإن بعض الزيجات، يكون من الصعب الحصول فيها على الحب، ليس لأن أحد الطرفين لا يحب الآخر، ولكن لأنه لا يحبه بالطريقة التي تناسبه، ولا يتحدث معه بلغة الحب التي يفهمها.

لذا تأكدي من إظهار حبك لزوجك بالطريقة التي يفهمها ويفضلها، سواء بالفعل أو القول.