أغرب عادات تناول الطعام عند ملكة بريطانيا

نشرت صحيفة “hellomagazine” البريطانية مقالا مطولا كتبت فيه أن الملكة البريطانية إليزابيث تتبع قواعد صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في قصر باكنغهام.

وتشتهر الملكة بحبها للمطبخ البريطاني البسيط، ويقال إنها تتبع جدولًا محددًا لوجبات الطعام مع قوائم مخططة مسبقًا ومكتوبة باللغة الفرنسية التي تتقنها بطلاقة، بحسب الصحيفة.

ومن بعض أكثر عاداتها غرابة في تناول العشاء، والتي ذكرها الطهاة الملكيون السابقون ما يلي:

الثوم محظور: من المعروف أن أفراد العائلة المالكة لا يأكلون الثوم أبدًا، فهو محظور على الجميع وليس فقط على الملكة.

لا نشويات في العشاء: ربما يكون سر حكم إليزابيث الطويل هو عادتها الصحية لتناول العشاء منخفض الكربوهيدرات. يقال إن العائلة المالكة لا تأكل النشويات أبدًا أثناء تناول الطعام.

لا زوائد من الشطائر: تستمتع الملكة بالشطائر، ويقال إن الشطيرة المفضلة عندها هي التونة والمايونيز المحشو بالخيار. لكنها تحب أكل الشطائر بالكامل دون ترك الزوائد.

أكل الموز بالسكين والشوكة: ربما كان من أغرب الأمور عن عادات تناول الطعام لدى الملكة إليزابيث أسلوبها في تناول الموز.

إحضار كعكة في رحلاتها: الملكة تحب كعكة بسكويت الشوكولاتة، ويُعتقد أنها تتناول قطعة صغيرة كل يوم.

قواعد مائدة العشاء: يجب على رفقاء العشاء أن يقلدوا سلوك الملكة طوال الوجبة. لذلك إذا انتهت الملكة من الأكل يجب على الجميع أن يضع السكاكين والشوك أيضًا.