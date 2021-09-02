ما قصة هاشتاغ “تزوجني بدون مهر” ؟

تصدر وسم (هاشتاغ) “تزوجني بدون مهر” موقع “تويتر” في عدد من الدول العربية حائزاً آلاف التغريدات خلال الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.

وتظهر متابعة وسم “#تزوجني_بدون_مهر” أن غالبية المشاركين فيه، هم مغردون من الدول العربية، ومن فئة الذكور لا الإناث، على النقيض مما ذكرته معظم المواقع عن انطلاقه “من قبل اللبنانيات لمحاربة العنوسة” وفق العناوين المتداولة، إضافة إلى عدم دخول الـ”هاشتاغ” قائمة الـ”ترند” في لبنان.

والصورة المتداولة هي للبنانيات شاركن في ثورة 2019 وليس صحيح انها حملة أطلقت من قبلهن لمحاربة العنوسة جراء الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.

وكان لبنان تصدر قائمة البلدان العربية بأعلى معدل لعدم زواج النساء، حيث بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية، ومراكز أبحاث في عام 2018.

وسجلت البحرين أقل معدل بنسبة 25 بالمائة، فيما بلغت المعدلات في اليمن 30 بالمائة، وسجلت نحو 40 بالمائة المغرب ومصر، و42 بالمائة بكل من الأردن والسعودية، و50 بالمائة في الجزائر، و62 بالمائة في تونس.

بينما بلغت المعدلات في كل من سوريا والعراق نحو 70 بالمائة، و75 بالمائة في الإمارات.