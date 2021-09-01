اعلامية كويتية شهيرة تتعرض لتحرش وسط الناس.. فضحت جنسيته العربية!

طالبت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بـ”طرد كل وافد يقوم بمعاكسة أو التحرش بمواطنة من دولة الكويت”، مدعية أنه “تم التحرش بها من قبل وافد مصري”.

وعبر تغريدة لها في “تويتر”، قالت مي العيدان: “والله أنا أطالب إن الدولة تحط قانون إن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنه كويتية، يتم تسفيره وإقصاءه من البلد..أنت جاي الديرة تشتغل واترزق الله، ولا جاي تعاكس واتحرش والله..وقاحة أمس وأنا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا تشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه”.

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021

هذا وتعرضت الإعلامية الكويتية لبعض الانتقادات لذكرها جنسية “المتحرش”، فيما دعمها البعض الآخر.

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021