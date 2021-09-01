سبتمبر 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

هيفاء وهبي تعلن تراجعها عن التشكيك بلقاح كورونا وتكشف الأسباب

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فى :شؤون المرأة
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هيفاء وهبي تعلن تراجعها عن التشكيك بلقاح كورونا وتكشف الأسباب

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تراجعها عن موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح مهم جدا للوقاية من هذا الوباء وستحصل عليه عاجلا.

وفي تصريح للتلفزيون المصري، قالت وهبي: “قالوا سابقا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية تزرع بالجسم، ما أدى لخوفي منه، والآن بعدما أطلقت شركات عالمية لقاحات طبيعية فعالة، أصبح ضروريا أن نتلقاه في أول فرصة”.

وأضافت: “بات التطعيم واقع حياة لا يمكن تجاهله ودائما يسألني الأطباء هل تلقيت اللقاح؟.. ما يعني أنه أمر ضروري”.

يذكر أن وهبي شككت في وقت سابق في اللقاح، وقارنت فيروس كورونا بالأيدز والسرطان اللذين لم تظهر لهما أدوية وقائية حتى الآن.

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