لقوام ممشوق ابتعدي عن 10 أخطاء.. مع خدع بصرية بسيطة

من السهل الحصول على قوام ممشوق بالاعتماد على مجموعة من الخدع البصريّة البسيطة

يمكن لبعض الأخطاء التي يتمّ ارتكابها عن سوء تقدير خلال تنسيق إطلالتكِ أن تُثقلها جاعلةً وزنكِ يبدو أعلى مما هو عليه في الحقيقة. تعرّفي على هذه الأخطاء، فمن السهل الابتعاد عنها والحصول على قوام ممشوق بالاعتماد على مجموعة من الخدع البصريّة البسيطة.

1- تجنّبي الأزياء الواسعة جداً

الاعتقاد السائد بأن الأزياء الواسعة تجعلكِ تبدين أكثر نحافة ليست إلا خطأً شائعاً، أما الحقيقة فهي عكس ذلك والحل الأمثل في هذا المجال يقوم على تنسيق قطعة أزياء واسعة مع أخرى قريبة من الجسم في الإطلالة نفسها. أي أن يتمّ ارتداء سروال واسع مع “توب” بقصّة محدّدة أو قميص واسع مع سروال بقصة ضيّقة. والأهم من ذلك الابتعاد عن شراء الأزياء بمقاسات أكبر من قياسكِ الحقيقي.

2- ابتعدي عن الأزياء الضيّقة جداً

صحيح أن الأزياء الواسعة جداً تجعل القوام يبدو مثقلاً، ولكن الأزياء الضيّقة جداً تفضح جميع عيوب الجسم وتحول دون الشعور بالراحة. ولذلك من الضروري اختيار أزياء يكون قياسها مناسبا لمقاس الجسم، تتمتع بطابع عملي، وتتميّز بكونها مريحة خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالإطلالات اليوميّة.

3- لا تفرطي بوضع الأكسسوارات

يُعتبر تنسيق العديد من الأكسسوارات مع بعضها البعض مهمة صعبة بالنسبة لغير خبراء المظهر، كما أن الإفراط في وضع العقود والأساور يخفي قسماً من العنق والذراعين جاعلاً كامل الإطلالة تبدو مثقلة. ينصح الخبراء في هذا المجال بتجنّب وضع عدة أكسسوارات كبيرة أو ملوّنة جداً، والاكتفاء بقطع تساهم في تعزيز الأنوثة وإبراز الأناقة. يمكن أيضاً وضع أكسسوارات كبيرة ولكن بعيدة عن بعضها البعض مثل أقراط وحزام أو عقد وسوار، كما يمكن تكديس الأكسسوارات الناعمة مما يلفت النظر إليها دون جعل الإطلالة تبدو مثقلة.

4- تجنّبي الإطلالة الموحّدة بالأسود

يسود الاعتقاد أن اللون الأسود يُعزّز النحافة، ولكن اختياره لكامل الإطلالة يُضفي لمسة من التعب على الوجه ويُساهم في إبراز الهالات الداكنة المحيطة بالعينين. للحصول على إطلالة مونوكروميّة منحّفة، استبدلي الأسود بالكحلي أو الأخضر الداكن، ونسّقيها مع أكسسوارات معدنيّة أو ملوّنة. وتذكّري أن خلط التدرجات اللونيّة، والخامات، والمواد يُضفي تألقاً على الإطلالة الأحاديّة اللون. يُمكنكِ أن تنسّقي مثلاً سروالاً كلاسيكياً أسود مع حذاء وحزام من الجلد الأسود اللمّاع وقميص أسود تزيّنه نقاط البولكا الصغيرة أو أزهار ناعمة.

5- ابتعدي عن الطبعات غير المناسبة

يمكن للطبعات الكبيرة جداً أو الملوّنة جداً أن تُثقل إطلالتكِ، ولذلك يُنصح بالاكتفاء باعتمادها على الأكسسوارات. أما بالنسبة للأزياء، فمن الأفضل التوجه نحو الطبعات الصغيرة مثل الخطوط الرقيقة، نقاط البولكا الصغيرة، والأزهار الناعمة على أن يتمّ اعتمادها بألوان ناعمة وتدرّجات متناسقة وقريبة من بعضها البعض. من الضروري أيضاًر الابتعاد عن السراويل المطبّعة التي تضفي حجماً زائداً على القسم الأسفل من الجسم.

6- لا للخلطات اللونيّة غير المتناسقة

التوازن ضروري في مجال تنسيق الألوان، فاعتماد لون قوي جداً لكامل الإطلالة يُعطي التأثير نفسه الذي تعطيه الإطلالة المونوكروميّة السوداء. أما اللعب على التناقضات في مجال تنسيق الألوان فيُثقل الإطلالة بدل جعلها ممشوقة. ولذلك يُنصح بترك الألوان القوية جداً للأكسسوارات وتجنّب اعتماد التناقض بين لون القسم الأعلى من الإطلالة والقسم الأسفل منها، بالإضافة إلى تجنّب تنسيق أكثر من لونين أو ثلاثة في الإطلالة الواحدة.

7- تجنّبي الأزياء التي تخفي قسماً كبيراً من الجسم

يؤدي اعتماد الياقة المرتفعة إلى إخفاء العنق، أما الأكمام الطويلة جداً فتغطّي الأصابع، وتعمل التنانير الطويلة جداً على إخفاء القدمين. كل ذلك يتسبّب بإثقال الإطلالة وجعلها تبدو أكثر بدانة. يوصي خبراء المظهر بلفت الانتباه إلى منطقة محدودة من الجسم بدل تبنّي سياسة الإخفاء في هذا المجال، كأن يتمّ اعتماد ياقة على شكل حرفV، أو قصّات تحدّد الكتفين، أو طول سروال يُظهر الكاحلين. جميعها حيل تُبرز مناطق محدّدة من الجسم لتحويل الانتباه عن مناطق أخرى قد تعاني من العيوب.

8- لا للخطوط الأفقيّة

تتسبب الخطوط الأفقيّة على الأزياء في جعل القوام يبدو مقطوعاً أما الخطوط العاموديّة فتجعله يبدو ممشوقاً، ولذلك يجب الانتباه كثيراً عند اعتماد الأحزمة، والخطوط الأفقيّة، وحتى الطول المعتمد للأزياء. يُنصح أيضاً باعتماد الألوان القريبة من بعضها لكامل الإطلالة فهذه الخطوة كفيلة بإضفاء نحافة على الإطلالة.

ما هي ألوان الأزياء التي تساهم في تألّق “البرونزاج”؟

9- سوء اختيار الأحذية

تتسبب الأحذية الضخمة ذات الكعوب الكبيرة والمدمجة في إثقال الإطلالة، وللحدّ من هذه المشكلة يُنصح بتنسيقها مع التنانير القصيرة أو السراويل الضيّقة وتجنّب اعتمادها مع السراويل العريضة والتنانير الطويلة. يُنصح أيضاً بتجنّب الأحذية المسطّحة والداكنة اللون إذا كانت بشرة القدمين فاتحة والأحذية المسطّحة والفاتحة اللون إذا كانت بشرة القدمين داكنة، فلعبة التناقضات في هذا المجال تولّد خطوطاً أفقيّة في الإطلالة تحول دون جعل القوام يبدو ممشوقاً.

10- لا للخامات اللمّاعة

يتسبب اللمعان الذي يرافق خامات الحرير، والفينيل، والستراس، والساتان، والأورغنزا، والمخمل، واللاميه في إبراز عيوب الجسم وإثقال الإطلالة. للتخفيف من حدة هذه المشكلة يُنصح بالحرص على أن تكون هذه المواد ذات نوعيّة جيّدة، على أن يتمّ تجنّب اعتمادها لكامل الإطلالة والاكتفاء بلمسات منها فقط.